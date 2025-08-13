Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Expoziție stradală despre arhitectura mediteraneeană la Brăila

Cultură
Un articol de: Ștefania Coșuleanu - 13 August 2025

Centrul Cultural Nicăpetre din cadrul Muzeului Brăilei „Carol I”, str. Belvedere nr. 1, găzduiește, până în data de 1 septembrie 2025, expoziția stradală „Pitoresc mediteraneean în arhitectura Bucu­reștiului interbelic”, un demers de recuperare vizuală a unuia dintre cele mai pitorești și mai puțin cunoscute stiluri arhitecturale din peisajul citadin românesc. Expo­ziția face parte dintr-un amplu proiect itinerant inițiat de platforma media multidisciplinară igloo, care a inclus până acum prezentări în București, Constanța și Tulcea. Proiectul este completat de două albume editoriale: „Pitoresc mediteraneean în arhitectura Bucureș­tiului interbelic”, volumele I și II. Prin lucrările expuse sunt puse în valoare influențele mediteraneene din arhitectura românească interbelică. Acest stil eclectic, cu accente sudice și reverii bizantine sau maure, propune o lectură originală a modernității prin elemente precum bovindouri, pergole, arcade, olane, balcoane fortificate și console din lemn, informează site-ul muzeulbrailei.ro. „Succesul modei mediteraneene printre beneficiarii din România, în particular din Bucu­rești, se explică prin conectarea la trendul general european, ba chiar și la cel de peste ocean. [...] Mai toți arhitecții români activi în interbelic au cel puțin o realizare «contaminată» de aceste elemente pitorești, cu «obârșii» mediteraneene”, a precizat arhitectul Dragoș Popescu, menționat de sursa citată.

Susținut de Ordinul Arhitecților din România, proiectul este realizat de Muzeul Brăilei „Carol I” și Primăria Municipiului Tulcea, în parteneriat cu Muzeul Municipiului București, Muzeul Hărților Bucu­rești, feeder.ro, The Institute. 

 

Citeşte mai multe despre:   Muzeul Carol I din Brăila  -   expozitie
