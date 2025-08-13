Expoziție stradală despre arhitectura mediteraneeană la Brăila

Centrul Cultural Nicăpetre din cadrul Muzeului Brăilei „Carol I”, str. Belvedere nr. 1, găzduiește, până în data de 1 septembrie 2025, expoziția stradală „Pitoresc mediteraneean în arhitectura Bucu­reștiului interbelic”, un demers de recuperare vizuală a unuia dintre cele mai pitorești și mai puțin cunoscute stiluri arhitecturale din peisajul citadin românesc. Expo­ziția face parte dintr-un amplu proiect itinerant inițiat de platforma media multidisciplinară igloo, care a inclus până acum prezentări în București, Constanța și Tulcea. Proiectul este completat de două albume editoriale: „Pitoresc mediteraneean în arhitectura Bucureș­tiului interbelic”, volumele I și II. Prin lucrările expuse sunt puse în valoare influențele mediteraneene din arhitectura românească interbelică. Acest stil eclectic, cu accente sudice și reverii bizantine sau maure, propune o lectură originală a modernității prin elemente precum bovindouri, pergole, arcade, olane, balcoane fortificate și console din lemn, informează site-ul muzeulbrailei.ro. „Succesul modei mediteraneene printre beneficiarii din România, în particular din Bucu­rești, se explică prin conectarea la trendul general european, ba chiar și la cel de peste ocean. [...] Mai toți arhitecții români activi în interbelic au cel puțin o realizare «contaminată» de aceste elemente pitorești, cu «obârșii» mediteraneene”, a precizat arhitectul Dragoș Popescu, menționat de sursa citată.

Susținut de Ordinul Arhitecților din România, proiectul este realizat de Muzeul Brăilei „Carol I” și Primăria Municipiului Tulcea, în parteneriat cu Muzeul Municipiului București, Muzeul Hărților Bucu­rești, feeder.ro, The Institute.