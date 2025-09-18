Festival de literatură pentru copii la Botoșani

Astăzi începe, la Botoșani, prima ediție a Festivalului Național de Literatură pentru Copii și Adoles­cenți „Apolodor”. Evenimentul este inițiat de scriitorul Dan Lungu și se desfășoară cu sprijinul Primăriei municipiului Botoșani.

Vor fi prezenți la manifestările pregătite de organizatori scriitori, precum Gabriela Adameșteanu, Matei Vișniec, Veronica D. Niculescu ori Svetlana Cârstean, dar și jurna­liștii Adela Greceanu (Radio România Cultural), Matei Martin (Radio România Cultural) și Viorel Ilișoi.

În programul festivalului sunt incluse întâlniri ale scriitorilor cu elevii, în școlile și liceele din oraș, expoziții, ateliere de scriere creativă, de storry-telling și de benzi desenate, cluburi de lectură, lansări de carte, dialoguri între scriitori și cadrele didactice botoșănene.