La Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” din București se va desfășura, duminică, 28 septembrie 2025, „Târgul pâinii”, eveniment la care vor participa brutari artizani, producători,
Festival de literatură pentru copii la Botoșani
Astăzi începe, la Botoșani, prima ediție a Festivalului Național de Literatură pentru Copii și Adolescenți „Apolodor”. Evenimentul este inițiat de scriitorul Dan Lungu și se desfășoară cu sprijinul Primăriei municipiului Botoșani.
Vor fi prezenți la manifestările pregătite de organizatori scriitori, precum Gabriela Adameșteanu, Matei Vișniec, Veronica D. Niculescu ori Svetlana Cârstean, dar și jurnaliștii Adela Greceanu (Radio România Cultural), Matei Martin (Radio România Cultural) și Viorel Ilișoi.
În programul festivalului sunt incluse întâlniri ale scriitorilor cu elevii, în școlile și liceele din oraș, expoziții, ateliere de scriere creativă, de storry-telling și de benzi desenate, cluburi de lectură, lansări de carte, dialoguri între scriitori și cadrele didactice botoșănene.