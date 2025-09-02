Festivalul „Călătorie la 1900” revine la Castelul Sturdza

La Castelul Sturdza de la Miclăușeni, județul Iași, se va desfășura, în zilele de 6 și 7 septembrie 2025, Festivalul „Călătorie la 1900”. Evenimentul propune publicului o întoarcere nostalgică în atmosfera anilor 1900 prin spectacole în aer liber de teatru, dans și muzică de epocă, activități interactive, teatru ambulant, târg de antichități, bucate de epocă și alte surprize. Ajuns la ediția a X-a, festivalul din acest an va marca împlinirea a 150 de ani de la nașterea reginei Maria a României (1875-1938), având ca temă „Regina”, potrivit informațiilor publicate pe pagina de Facebook a Castelului Sturdza-Miclăușeni, organizatorul evenimentului.

Invitata specială a acestei ediții este acad. Georgeta Filitti, care va povesti, cu farmec și erudiție, despre familia regală românească și despre proiectul de suflet al ultimilor ani - traducerea integrală a jurnalului reginei Maria.

Accesul la eveniment se face pe baza unui bilet, în valoare de 40 de lei, care va putea fi cumpărat la intrarea în parcul castelului. Tinerii cu vârste între 8 și 18 ani vor beneficia de o reducere de 50%, iar copiii sub 8 ani vor intra gratuit. Pentru detalii și rezervări, se poate suna la numărul de telefon 0728.880.575 sau se poate scrie la adresa de e-mail castelulmiclauseni@gmail.com.