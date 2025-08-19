Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură Fotografii de colecție

Cultură
Data: 19 August 2025
Data: 19 August 2025

Muzeul Municipiului București, în parteneriat cu Asociația Renascendis, prezintă la Palatul Suțu expoziția în aer liber „România Agfacolor. 1940-1948”, dedicată începuturilor fotografiei color în România. Sunt expuse imagini color inedite din România anilor 1940, care provin dintr-un fond mai amplu de diapozitive Agfacolor, parte a unei arhive de familie, astăzi parțial pierdută și răspândită.

Filmele Agfacolor au fost primele filme fotografice color comerciale disponibile în România, chiar de la sfârșitul anilor 1930, dar au fost utilizate în cantități reduse și de către un număr mic de fotografi, majoritatea fiind destinate utilizării ca diapozitive. Prin urmare, imaginile Agfacolor timpurii sunt rare și considerate de către specialiști extrem de valoroase. Expoziția de la Palatul Suțu cuprinde imagini selectate dintr-o spectaculoasă arhivă compusă din 267 de diapozitive Agfacolor, majoritatea realizate, în perioada 1941-1948, de un fotograf amator român din București. Deși există imagini color din România celui de-Al Doilea Război Mondial, chiar dacă nu foarte multe, majoritatea se datorează unor fotografi străini. Acesta este primul caz întâlnit de fotograf român care folosea film Agfacolor, în anii 1940.

Radu Bârlă, președintele Asociației Renascendis, coordonator al Arhivei de Fotografie, consideră că este interesant să reconstitui o perioadă istorică având la dispoziție doar fotografii. Sunt portrete de cuplu, portrete de familie, diverse peisaje, secvențe din viața Bucureștiului, Sibiului, Brașovului, Făgă­rașului, dar și a altor orașe care urmează să fie identificate. Fotograful amator, căruia îi datorăm existența fondului, se numește Gheorghe Neagu, domiciliat în București, căpitan în cadrul Regimentului 21 Artilerie și participant la Al Doilea Război Mondial.

Imaginile din expoziție sunt, practic, o cronică vizuală a începuturilor unei familii, odată cu schimbările aduse de război și de perioada postbelică, în care personajele principale sunt Gheorghe Neagu și soția sa, Colette. Puteți admira fotografiile până în 7 septembrie 2025, pe gardul Palatului Suțu, și astfel veți descoperi România anilor ‘40 văzută prin lentila aparatului de fotografiat. (A. D.)

 

