Fotografii de colecție

Data: 19 August 2025

Muzeul Municipiului București, în parteneriat cu Asociația Renascendis, prezintă la Palatul Suțu expoziția în aer liber „România Agfacolor. 1940-1948”, dedicată începuturilor fotografiei color în România. Sunt expuse imagini color inedite din România anilor 1940, care provin dintr-un fond mai amplu de diapozitive Agfacolor, parte a unei arhive de familie, astăzi parțial pierdută și răspândită.

Filmele Agfacolor au fost primele filme fotografice color comerciale disponibile în România, chiar de la sfârșitul anilor 1930, dar au fost utilizate în cantități reduse și de către un număr mic de fotografi, majoritatea fiind destinate utilizării ca diapozitive. Prin urmare, imaginile Agfacolor timpurii sunt rare și considerate de către specialiști extrem de valoroase. Expoziția de la Palatul Suțu cuprinde imagini selectate dintr-o spectaculoasă arhivă compusă din 267 de diapozitive Agfacolor, majoritatea realizate, în perioada 1941-1948, de un fotograf amator român din București. Deși există imagini color din România celui de-Al Doilea Război Mondial, chiar dacă nu foarte multe, majoritatea se datorează unor fotografi străini. Acesta este primul caz întâlnit de fotograf român care folosea film Agfacolor, în anii 1940.

Radu Bârlă, președintele Asociației Renascendis, coordonator al Arhivei de Fotografie, consideră că este interesant să reconstitui o perioadă istorică având la dispoziție doar fotografii. Sunt portrete de cuplu, portrete de familie, diverse peisaje, secvențe din viața Bucureștiului, Sibiului, Brașovului, Făgă­rașului, dar și a altor orașe care urmează să fie identificate. Fotograful amator, căruia îi datorăm existența fondului, se numește Gheorghe Neagu, domiciliat în București, căpitan în cadrul Regimentului 21 Artilerie și participant la Al Doilea Război Mondial.

Imaginile din expoziție sunt, practic, o cronică vizuală a începuturilor unei familii, odată cu schimbările aduse de război și de perioada postbelică, în care personajele principale sunt Gheorghe Neagu și soția sa, Colette. Puteți admira fotografiile până în 7 septembrie 2025, pe gardul Palatului Suțu, și astfel veți descoperi România anilor ‘40 văzută prin lentila aparatului de fotografiat. (A. D.)