George Enescu - partitura unei vieți

Data: 02 Septembrie 2025

Cu ocazia Festivalului Inter­na­­țional „George Enescu”, unul dintre cele mai importante evenimente de muzică clasică din România şi din lume, Biblioteca Naţională a Românei prezintă expo­ziția „Partitura unei vieţi: George Enescu în documente rare”, care se înscrie în seria evenimentelor conexe din cadrul festivalului. Astfel, sunt aduse în fața publicului partituri, fotografii și manuscrise originale.

Expoziția „Partitura unei vieţi: George Enescu în documente rare” prezintă o colecție bogată de partituri reprezentative pentru opera enesciană, cum ar fi Reducția cu pian a Operei Œdipe, document ce poartă dedicația autografă a compozitorului, adresată dirijorului Alfred Alessandrescu, precum şi scrisori şi fotografii inedite din viața personală a lui George Enescu. Expoziţia este gândită ca un omagiu adus de Biblioteca Națio­nală a României, în calitatea sa de păstrătoare a patrimoniului naţional scris.

Adriana Dumitran, bibliotecar la Cabinetul de fotografii, unul dintre curatori, a selectat pentru expoziție fotografii realizate în atelierele unor fotografi importanți din București și și-a propus să creeze un portret tip mozaic al lui Enescu, în care publicul să îl descopere în toate etapele importante și la toate vârstele.

Corespondența lui Enescu prezentată în expoziție a fost selectată de Cristina Marinescu, bibliotecar la Cabinetul de manuscrise. Aceasta consideră că „sunt două aspecte când te uiți la un document original de corespondență. O dată este textul propriu-zis, iar din punctul de vedere al textului propriu-zis era un om care știa să-și exprime și verbal foarte bine emoțiile și să surprindă în ceea ce este esențial evenimentele prin care trecea, dar mai este și aspectul grafologic. Pentru cei pasionați de stilul de scriere ar fi un adevărat deliciu să vadă aceste documente. Avea un scris care pare dezordonat și totuși are ritmicitate. Avea un scris fantezist și totuși plin de disciplină și avea un scris care era larg, fără a fi totuși să zic așa «lăbărțat», și avea rotunjime, dar și ascuțime în același timp”.

Expoziția „Partitura unei vieţi: George Enescu în documente rare”, parte a Festivalului Interna­țional „George Enescu” va putea fi vizitată la Biblioteca Națională a României până în 19 septembrie, de marți până duminică, în intervalul orar 11:00-17:00, în Sala „Jeni Acterian”. (A. D.)