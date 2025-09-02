Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură George Enescu - partitura unei vieți

George Enescu - partitura unei vieți

Galerie foto (3) Galerie foto (3) Cultură
Data: 02 Septembrie 2025

Cu ocazia Festivalului Inter­na­­țional „George Enescu”, unul dintre cele mai importante evenimente de muzică clasică din România şi din lume, Biblioteca Naţională a Românei prezintă expo­ziția „Partitura unei vieţi: George Enescu în documente rare”, care se înscrie în seria evenimentelor conexe din cadrul festivalului. Astfel, sunt aduse în fața publicului partituri, fotografii și manuscrise originale.

Expoziția „Partitura unei vieţi: George Enescu în documente rare” prezintă o colecție bogată de partituri reprezentative pentru opera enesciană, cum ar fi Reducția cu pian a Operei Œdipe, document ce poartă dedicația autografă a compozitorului, adresată dirijorului Alfred Alessandrescu, precum şi scrisori şi fotografii inedite din viața personală a lui George Enescu. Expoziţia este gândită ca un omagiu adus de Biblioteca Națio­nală a României, în calitatea sa de păstrătoare a patrimoniului naţional scris.

Adriana Dumitran, bibliotecar la Cabinetul de fotografii, unul dintre curatori, a selectat pentru expoziție fotografii realizate în atelierele unor fotografi importanți din București și și-a propus să creeze un portret tip mozaic al lui Enescu, în care publicul să îl descopere în toate etapele importante și la toate vârstele.

Corespondența lui Enescu prezentată în expoziție a fost selectată de Cristina Marinescu, bibliotecar la Cabinetul de manuscrise. Aceasta consideră că „sunt două aspecte când te uiți la un document original de corespondență. O dată este textul propriu-zis, iar din punctul de vedere al textului propriu-zis era un om care știa să-și exprime și verbal foarte bine emoțiile și să surprindă în ceea ce este esențial evenimentele prin care trecea, dar mai este și aspectul grafologic. Pentru cei pasionați de stilul de scriere ar fi un adevărat deliciu să vadă aceste documente. Avea un scris care pare dezordonat și totuși are ritmicitate. Avea un scris fantezist și totuși plin de disciplină și avea un scris care era larg, fără a fi totuși să zic așa «lăbărțat», și avea rotunjime, dar și ascuțime în același timp”.

Expoziția „Partitura unei vieţi: George Enescu în documente rare”, parte a Festivalului Interna­țional „George Enescu” va putea fi vizitată la Biblioteca Națională a României până în 19 septembrie, de marți până duminică, în intervalul orar 11:00-17:00, în Sala „Jeni Acterian”. (A. D.)

Citeşte mai multe despre:   Festivalul Enescu  -   Biblioteca Națională a României  -   expozitie
vezi toate ›Alte articole din Cultură
  • Arta vitraliului Cultură
    Arta vitraliului

    ARCUB - Hanul Gabroveni găzdu­iește în această perioadă expo­ziția „Arta vitraliului la 360°”, semnată de artista Amalia Verzea, nume de referință în vitraliul contemporan. Evenimentul marchează prima

    02 Sep, 2025
  • „Ilustrații la Evanghelie” Cultură
    „Ilustrații la Evanghelie”

    Muzeul Județean Botoșani prezintă în Galeriile de Artă „Ștefan Luchian” expoziția „Ilustrații la Evanghelie” a artistului Ion Grigorescu, care cuprinde 36 de lucrări de pictură, realizate în perioada

    02 Sep, 2025
  • Muzică, arhitectură și artă Cultură
    Muzică, arhitectură și artă

    Vineri, 5 septembrie, de la ora 18:30, Galeria Madrigal își deschide porțile pentru o seară de carte și muzică interbelică. Va fi lansat volumul fotodocumentar „Bucu­rești Neoromânesc”, prima carte care

    02 Sep, 2025
  • Târg de Nașterea Maicii Domnului Cultură
    Târg de Nașterea Maicii Domnului

    În perioada 5-7 septembrie, Muzeul Național al Țăranului Român găzduiește Târgul de Sfânta Maria Mică. Meșterii și artizanii vor veni cu icoane, bijuterii, aranjamente florale, covoare ţesute la război,

    02 Sep, 2025
TOP 6 Cultură