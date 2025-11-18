George Enescu, promotor al copiilor talentați

Data: 18 Noiembrie 2025

Muzeul de Artă „Vasile Grigore - pictor și colecționar” prezintă, în parteneriat cu Muzeul Național „George Enescu”, expoziția „George Enescu - promotor al copiilor minune ai muzicii”, centrată pe personalități ale muzicii atât la nivel naţional, cât și internațional, al căror parcurs pe scenă a fost influențat de marele maestru. A-i descoperi pe Socrate Barozzi, Mircea Bârsan și Vasile Filip la Iași, pe Mîndru Katz la Buzău, pe Valentin Gheorghiu la Galați, pe Mihai Constantinescu la Chișinău și a-i aduce la București pentru studii profesionale superioare constituie o performanță greu de imaginat în urmă cu peste 80 de ani, în România, țară puternic dominată de concepții social-conservatoare.

O calitate fundamentală a omului George Enescu, remarcată de aproape toți discipolii și colaboratorii săi apropiați, dar mai ales de cercetători, a fost generozitatea. El a instituit premiul național de compoziție ce-i poartă numele, singura distincție și răsplată materială pentru creatorii autohtoni din țara noastră, între anii 1912 și 1946.

Enescu și-a manifestat dragostea față de micii artiști, mai ales față de copiii-minune. Lecția profesorului Caudella l-a marcat profund pe viitorul profesor George Enescu, dar mai ales pe omul Enescu, chemat să descopere, să instruiască și să-i promoveze pe copiii talentați pe care îi va întâlni în cariera sa de pedagog al artei sunetelor. Când micul Yehudi Menuhin a traversat oceanul pentru a studia vioara cu dascălul român la Paris și apoi la Sinaia, George Enescu, amintindu-și de influența pe care a avut-o asupra sa întâlnirea cu Eduard Caudella, a acceptat să-i fie îndrumător. Dinu Lipatti, Aurelia Cionca, Lola Bobescu, Radu Mihail sunt numai câțiva dintre cei care s-au împlinit pe plan muzical datorită maestrului Enescu.

Curatorul expoziției, Adina Sibianu, muzeograf la Muzeul Național „George Enescu”, spune că acest proiect expoziţional „își propune să dezvăluie într-o manieră inedită implicarea muzicianului în descoperirea și susținerea unora dintre copiii-minune ai artei sunetelor. Dinu Lipatti, Aurelia Cionca, Lola Bobescu, Radu Mihail sunt numai câțiva dintre cei care datorează maestrului Enescu împlinirea destinului lor muzical. Scrisorile de recomandare ale tinerilor interpreți către profesori renumiți de la Paris și Viena au devenit peste timp veritabile documente, transmise din generație în generație. Casa maestrului, din spatele Palatului Cantacuzino de pe Calea Victoriei, a fost permanent deschisă copiilor-minune. Rând pe rând, cântăreața Rodica Bujor, pianista Maria Fotino, compozitorul Aurel Stroe, violonistul Mihai Constantinescu sau dirijorul Constantin Silvestri au avut prilejul să asiste la repetițiile maestrului, la diferite recitaluri instrumentale sau întâlniri între muzicieni”.

Poveștile acestor muzicieni și parcursul lor artistic pot fi descoperite în cadrul expoziției „George Enescu - promotor al copiilor minune ai muzicii” până în 15 decembrie 2025. Programul de vizitare este de luni până vineri, între orele 11:00 și 18:00, iar sâmbăta și duminica, de la 15:00 la 19:00. (A.D.)

