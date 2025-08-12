George Enescu și regalitatea

Data: 12 August 2025

Cu ocazia împlinirii a 70 de ani de la trecerea la cele veșnice a marelui muzician român George Enescu, muzeul care îi poartă numele organizează o serie de manifestări culturale, menite să pună în valoarea viața, creația și personalitatea acestuia. În această perioadă, Centrul Metropolitan de Educație și Cultură „Ioan I. Dalles” găzduiește expoziția fotodocumentară „George Enescu și Casa Regală a României”, care evidențiază prietenia dintre Enescu și suveranii României, care l-au prețuit și l-au onorat.

Acum mai bine de 125 de ani, un tânăr talentat pășea în salonul de muzică al Castelului Peleș, adevărat templu al artelor patronat de regina Elisabeta. George Enescu, copilul de suflet al acesteia, avea să pomenească adesea generozitatea reginei Carmen Sylva. Legătura dintre George Enescu și Casa Regală, bazată pe un imens respect, a fost continuată de regina Maria, de regele Ferdinand, iar mai târziu de regele Carol al II-lea și de regele Mihai.

Expoziția prezintă fotodocumente ordonate cronologic de-a lungul a trei decenii şi jumătate: cel mai vechi dintre documentele prezentate datează din 1898, iar ultimul, din 1943.

Muzicologul Irina Hasnaș consideră că „expoziția prezintă fotografii și articole extraordinar de interesante. Regina Elisabeta îi oferă lui George Enescu, în debutul carierii sale, operele complete ale lui Johann Sebastian Bach, unul dintre compozitorii preferați ai lui George Enescu, cel despre care Enescu spunea că pătrunde peste lumi, peste veacuri și că muzica sa este divină. Aveți ocazia să vedeți și coperțile liedurilor pe care George Enescu le-a scris pe versurile lui Carmen Sylva. Dacă urmărim toate panourile ne putem da seama ce însemna George Enescu pentru regalitate, dar ce însemna și ce înseamnă și astăzi George Enescu pentru cultura internațională”.

Expoziția „George Enescu și Casa Regală a României” va putea fi vizitată până în 18 august la Centrul Metropolitan de Educație și Cultură „Ioan Dalles” din București. (A. D.)