Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură George Enescu și regalitatea

George Enescu și regalitatea

Galerie foto (3) Galerie foto (3) Cultură
Data: 12 August 2025

Cu ocazia împlinirii a 70 de ani de la trecerea la cele veșnice a marelui muzician român George Enescu, muzeul care îi poartă numele organizează o serie de manifestări culturale, menite să pună în valoarea viața, creația și personalitatea acestuia. În această perioadă, Centrul Metropolitan de Educație și Cultură „Ioan I. Dalles” găzduiește expoziția fotodocumentară „George Enescu și Casa Regală a României”, care evidențiază prietenia dintre Enescu și suveranii României, care l-au prețuit și l-au onorat.

Acum mai bine de 125 de ani, un tânăr talentat pășea în salonul de muzică al Castelului Peleș, adevărat templu al artelor patronat de regina Elisabeta. George Enescu, copilul de suflet al acesteia, avea să pomenească adesea generozitatea reginei Carmen Sylva. Legătura dintre George Enescu și Casa Regală, bazată pe un imens respect, a fost continuată de regina Maria, de regele Ferdinand, iar mai târziu de regele Carol al II-lea și de regele Mihai.

Expoziția prezintă fotodocumente ordonate cronologic de-a lungul a trei decenii şi jumătate: cel mai vechi dintre documentele prezentate datează din 1898, iar ultimul, din 1943.

Muzicologul Irina Hasnaș consideră că „expoziția prezintă fotografii și articole extraordinar de interesante. Regina Elisabeta îi oferă lui George Enescu, în debutul carierii sale, operele complete ale lui Johann Sebastian Bach, unul dintre compozitorii preferați ai lui George Enescu, cel despre care Enescu spunea că pătrunde peste lumi, peste veacuri și că muzica sa este divină. Aveți ocazia să vedeți și coperțile liedurilor pe care George Enescu le-a scris pe versurile lui Carmen Sylva. Dacă urmărim toate panourile ne putem da seama ce însemna George Enescu pentru regalitate, dar ce însemna și ce înseamnă și astăzi George Enescu pentru cultura internațională”.

Expoziția „George Enescu și Casa Regală a României” va putea fi vizitată până în 18 august la Centrul Metropolitan de Educație și Cultură „Ioan Dalles” din București. (A. D.)

Citeşte mai multe despre:   expozitie  -   Muzeul National George Enescu
vezi toate ›Alte articole din Cultură
  • Paznicii sufletului în tușe de culoare Cultură
    Paznicii sufletului în tușe de culoare

    Sala de expoziții „Constantin Brâncuși” de la Palatul Parlamentului găzduiește o mare parte din lucrările artistei plastice Laura Cornea, în cadrul unei expoziții personale, intitulată „Paznicii

    12 Aug, 2025
  • „Meșteșuguri fără frontire” Cultură
    „Meșteșuguri fără frontire”

    Muzeul ASTRA derulează proiectul „Meșteșuguri fără frontiere”, prin care își propune dezvoltarea unui produs cultural sustenabil, adaptat nevoilor culturale actuale din România și Republica Moldova. Astfel,

    12 Aug, 2025
  • Orfevrăria de la Castelul Peleș Cultură
    Orfevrăria de la Castelul Peleș

    Muzeul National Peleș prezintă expoziția temporară „Orfevrărie cu poveste”, amenajată în sălile de expoziție ale Castelului Peleș, care își propune valorificarea bogatului patrimoniu din colecția de

    12 Aug, 2025
  • Madrigalul la malul mării Cultură
    Madrigalul la malul mării

    Corul Național de Cameră Madrigal „Marin Constantin” prezintă în Constanța, la Cazino, în perioada 10-17 august, expoziția „Marin Constantin - 100”, realizată în contextul împlinirii a 100 de ani de la

    12 Aug, 2025
TOP 6 Cultură