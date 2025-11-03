Opera Națională din București și Institutul Cultural Român organizează, în 3 noiembrie 2025, spectacolul „Sonoritățile Infinitului - De la muzica lui George Enescu la muzica lui Constantin Brâncuși”,
„Goralii din sudul Poloniei” în imagini la Muzeul Satului
La Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” va avea loc, în 12 noiembrie 2025, vernisajul expoziției de fotografii documentare „Goralii din sudul Poloniei”, realizată de artiștii fotografi orădeni Constantin Demeter (coordonator), Ovidiu Gabor și Gheorghe Petrila. Imaginile expuse vor fi însoţite de relatări personale despre locurile vizitate, oamenii întâlniți și tradițiile acestora, potrivit informațiilor de pe site-ul muzeul-satului.ro. Fotografiile prezentate sunt rezultatul unei ample documentări desfășurate în sudul Poloniei, în vara anului 2025. Publicul va putea admira peisaje, case tradiționale, biserici și, prin intermediul imaginilor, va descoperi oamenii locului, păstrători ai tradițiilor și meșteșugurilor transmise din generație în generație. Expoziția va fi deschisă până în 10 ianuarie 2026. Informații suplimentare pot fi obținute la adresa relatii.publice@muzeul-satului.ro sau la numărul de telefon 021/317.91.03, interior 190.