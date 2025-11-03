Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
„Goralii din sudul Poloniei” în imagini la Muzeul Satului

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Cultură
Un articol de: Ștefania Coșuleanu - 03 Noiembrie 2025

La Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” va avea loc, în 12 noiembrie 2025, vernisajul expoziției de fotografii documentare „Goralii din sudul Poloniei”, realizată de artiștii fotografi orădeni Constantin Demeter (coordonator), Ovidiu Gabor și Gheorghe Petrila. Imaginile expuse vor fi însoţite de relatări personale despre locurile vizitate, oamenii întâlniți și tradițiile acestora, potrivit informațiilor de pe site-ul muzeul-satului.ro. Fotografiile prezentate sunt rezultatul unei ample documentări desfășurate în sudul Poloniei, în vara anului 2025. Publicul va putea admira peisaje, case tradiționale, biserici și, prin intermediul imaginilor, va descoperi oamenii locului, păstrători ai tradițiilor și mește­șugurilor transmise din generație în generație. Expoziția va fi deschisă până în 10 ianuarie 2026. Informații suplimentare pot fi obținute la adresa relatii.publice@muzeul-satului.ro sau la numărul de telefon 021/317.91.03, interior 190.

Citeşte mai multe despre:   Muzeul Satului  -   expozitie
