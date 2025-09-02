Data: 02 Septembrie 2025

Muzeul Județean Botoșani prezintă în Galeriile de Artă „Ștefan Luchian” expoziția „Ilustrații la Evanghelie” a artistului Ion Grigorescu, care cuprinde 36 de lucrări de pictură, realizate în perioada 1990-2020. Restaurarea de biserici l-a apropiat pe Ion Grigorescu de pictura cu tematică religioasă. Acesta consideră că mesajul Evangheliei și al icoanelor, care se adresează omului obișnuit, răspunde problemelor de zi cu zi ale tuturor și vede în acesta un ghid spiritual.

Expoziția va fi vernisată miercuri, 3 septembrie, la ora 16:30, în prezența artistului, și va putea fi vizitată până în 6 octombrie. (A. D.)