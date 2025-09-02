Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
„Ilustrații la Evanghelie”

Data: 02 Septembrie 2025

Muzeul Județean Botoșani prezintă în Galeriile de Artă „Ștefan Luchian” expoziția „Ilustrații la Evanghelie” a artistului Ion Grigorescu, care cuprinde 36 de lucrări de pictură, realizate în perioada 1990-2020. Restaurarea de biserici l-a apropiat pe Ion Grigorescu de pictura cu tematică religioasă. Acesta consideră că mesajul Evangheliei și al icoanelor, care se adresează omului obișnuit, răspunde problemelor de zi cu zi ale tuturor și vede în acesta un ghid spiritual.

Expoziția va fi vernisată miercuri, 3 septembrie, la ora 16:30, în prezența artistului, și va putea fi vizitată până în 6 octombrie. (A. D.)

