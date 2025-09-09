Înălțarea Sfintei Cruci la Mănăstirea Turnu

Data: 09 Septembrie 2025

La Mănăstirea Turnu, jud. Prahova, duminică, 14 septembrie, va avea loc un eveniment cultural care marchează ziua Înălțării Sfintei Cruci. Fundația Turnu Ajutor și Speranță aduce împreună în fața publicului arta sacră, muzica lui George Enescu și reflecția duhovnicească.

Evenimentul se deschide cu vernisajul expoziției „Crucea. Piatra din capul unghiului”, semnată de Horea Paștina, unul dintre cei mai apreciați pictori români contemporani și membru fondator al Grupului Prolog, cunoscut pentru operele sale în care simbolistica sacrului se conturează prin esențializarea formelor. Expoziția „Piatra din capul unghiului” este plină de alb și de lumină, iar lucrările sunt în așa fel pozi­ționate, încât creează o atmosferă plină de înțelesuri, pe care artistul nu dorește să le dezvăluie în totalitate, pentru a-l lăsa pe cel care privește să deslușească mesajul în felul său. În fiecare lucrare semnată de pictorul Horea Paștina registrul de interpretare își extinde orizonturile spre căi întipărite de credință. Selecția lucrărilor urmă­rește să ilustreze perpetuarea valorilor creștine prin semne de învățătură și ascultare așternute pe pânză cu bucurie, dăruire și evlavie.

Pictorul Horea Paștina, făcând referire la expoziție și la creația sa, le descrie în felul următor: „Ca acela ce împletește coșuri și se roagă, dese­nez și mă țin de Cuvânt. Pictura, o limbă veche. Pânza albă. Creion, cărbune, culoare. Guma de șters. Punct, linie, suprafață. Pătrat, triunghi, cerc. Crucea. Roșu, galben, albastru. Ascult și privesc. S-aud dimineața mila Ta. Auzului meu vei da bucurie. Desenez. Lucrul mâinilor mele. Desenez pentru că s-a mai desenat. Lucrul de fiecare zi. Nu este o noutate în ceea ce fac, este o noutate pentru mine. Ascult și privesc. Cerul și pământul. Precum în cer, așa și pe pământ. Pictură comparată. După asemănare se vede deosebirea. Crucea. Piatra din capul unghiului. Cuvântul”.

După vernisaj, urmează un moment muzical dedicat operei lui ­George Enescu, o reverență adusă de doi tineri pianiști unuia dintre marii artiști ai României, celebrat în această perioadă prin Festivalul Internațional „George Enescu”. Irina Petrescu va interpreta Voix de la steppe, o lucrare care evocă Rusia stepelor, iar Rareș Trufea va continua cu Pavana din Suită op. 10 nr. 2, piesă plină de eleganță și nostalgie, un dialog sonor între trecut și modernitate, îmbogățit de ecouri folclorice românești.

Seara se va încheia cu conferința „Curajul din viața și învățăturile Sfinților Închisorilor”, susținută de Ciprian Voicilă, scriitor și sociolog la Muzeul Național al Țăranului Român. Conferința va aduce în fața publicului puterea credinței și excepționalul curaj al mărturisitorilor din temnițele comuniste, repere morale indispensabile pentru prezent și viitor. Întregul eveniment de la Mănăstirea Turnu-Prahova reprezintă o invitație la reflecție, comuniune și întâlnirea cu valorile autentice.