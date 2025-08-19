Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Cultură

La fapte bune înainte!

Cultură
Data: 19 August 2025

Cea de-a 9-a ediţie a târgului caritabil de bucate tradiţionale „AuGUSTeria” se va desfășura, în zilele de 23 și 24 august, la Biserica „Sfântul Dumitru”-Poştă, din Centrul Vechi al Capitalei. Târgul are ca scop strângerea de fonduri necesare pentru a oferi ghiozdane și rechizite elevilor care provin din familii cu posibilităţi financiare reduse.

Evenimentul reprezintă un proiect iniţiat de Asociaţia Umanitară Tadeu, în colaborare cu Biserica „Sfântul Dumitru”-Poştă, deja o tradiție a faptelor bune, care adună oamenii dornici să facă o bucurie copiilor la început de an școlar. (A.D.)

Citeşte mai multe despre:   Biserica Sfântul Dimitrie‑Poștă
  • Evocare George Enescu Cultură
    Evocare George Enescu

    Cu ocazia împlinirii a 144 de ani de la nașterea marelui muzician român George Enescu, astăzi, 19 august, muzeul care îi poartă numele organizează o serie de manifestări culturale menite să pună în valoare via

    19 Aug, 2025
  • Fotografii de colecție Cultură
    Fotografii de colecție

    Muzeul Municipiului București, în parteneriat cu Asociația Renascendis, prezintă la Palatul Suțu expoziția în aer liber „România Agfacolor. 1940-1948”, dedicată începuturilor fotografiei color în

    19 Aug, 2025
  • Recital enescian Cultură
    Recital enescian

    La 144 de ani de la nașterea lui George Enescu, astăzi, 19 august, Muzeul Național al Literaturii Române invită publicul, de la ora 18:00, la recitalul de lieduri „Darul trandafirului”, în stagiunea

    19 Aug, 2025
  • Ateliere meșteșugărești Cultură
    Ateliere meșteșugărești

    Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” organizează, în zilele de 23 și 30 august, de la ora 11:00, la umbra gospodăriei Șanț, ateliere inspirate din meșteșugurile tradiționale: modelaj în lut,

    19 Aug, 2025
