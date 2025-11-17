Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Educaţie și Cultură Cultură

Lecție de istorie pentru deținuți, la Iași

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Cultură
Un articol de: Ștefania Coșuleanu - 17 Noiembrie 2025

Muzeul Național al Literaturii Române Iași (MNLRI), în colaborare cu Penitenciarul Iași, va organiza, în 21 noiembrie 2025, activitatea educativă „Muzeul Copilăriei în Comunism. Istorie și educație”. Zece persoane private de libertate vor descoperi aspecte legate de viața tinerilor din perioada comunistă, printr-o incursiune documentară în cadrul expoziției dedicate copilăriei în regimul totalitar. 

Participanții vor vizita sălile de la etajul al II-lea al Casei Muzeelor, unde sunt reconstituite atât atmo­sfera unei săli de clasă din școala comunistă, cât și universul domestic al copilului acelor vremuri, ilustrat prin obiecte autentice, fotografii și elemente de decor specifice epocii. După vizită, aceștia vor lua parte la o discuție interactivă, organizată de MNLRI cu sprijinul personalului din cadrul sectoarelor Reintegrare Socială și Siguranța Deținerii și Regim Penitenciar, potrivit informațiilor publicate pe site-ul muzeulliteraturiiiasi.ro

Activitatea face parte din programul „Reper: MNLR Iași”, derulat în cadrul Proiectului de Management 2022-2027, care promovează educația istorică, memoria colectivă, combaterea dezinformării și cunoașterea consecințelor ideologiilor totalitare.

Citeşte mai multe despre:   Muzeul Literaturii Române din Iaşi  -   proiect educațional  -   Penitenciarul Iași
