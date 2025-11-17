Lecție de istorie pentru deținuți, la Iași

Muzeul Național al Literaturii Române Iași (MNLRI), în colaborare cu Penitenciarul Iași, va organiza, în 21 noiembrie 2025, activitatea educativă „Muzeul Copilăriei în Comunism. Istorie și educație”. Zece persoane private de libertate vor descoperi aspecte legate de viața tinerilor din perioada comunistă, printr-o incursiune documentară în cadrul expoziției dedicate copilăriei în regimul totalitar.

Participanții vor vizita sălile de la etajul al II-lea al Casei Muzeelor, unde sunt reconstituite atât atmo­sfera unei săli de clasă din școala comunistă, cât și universul domestic al copilului acelor vremuri, ilustrat prin obiecte autentice, fotografii și elemente de decor specifice epocii. După vizită, aceștia vor lua parte la o discuție interactivă, organizată de MNLRI cu sprijinul personalului din cadrul sectoarelor Reintegrare Socială și Siguranța Deținerii și Regim Penitenciar, potrivit informațiilor publicate pe site-ul muzeulliteraturiiiasi.ro

Activitatea face parte din programul „Reper: MNLR Iași”, derulat în cadrul Proiectului de Management 2022-2027, care promovează educația istorică, memoria colectivă, combaterea dezinformării și cunoașterea consecințelor ideologiilor totalitare.