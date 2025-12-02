Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Lumea în acuarele

Data: 02 Decembrie 2025

Biblioteca Metropolitană București găzduiește, la filiala „Cezar Petrescu”, expoziția personală de pictură a artistei Adina Moldova Țitrea, intitulată „Fragmente de lume”. Sunt puse în valoare trei subiecte: peisaje, clădiri și flori, ca părţi ale unei viziuni unitare, o viziune personală, selectivă și profundă a ceea ce ne înconjoară. 

Expoziția „Fragmente de Lume” ne invită să redefinim modul în care privim spațiul înconjurător. Prin selecția de peisaje vaste, detalii arhitecturale și studii florale, Adina Moldova Ţitrea propune o analiză profundă asupra modului în care identitatea noastră este construită din elemente disparate, din ceea ce este impunător și din ceea ce este efemer.

Artista nu caută o reprezentare exhaustivă, ci selectează fragmente - o tușă vibrantă de pe fațada veche a unei clădiri, o umbră adâncă pe un deal sau delicatețea singulară a unei petale. Fiecare tablou este, de fapt, un centru de atenție, scos din zgomotul lumii. Prin tușe expresive și un tratament al luminii care amintește de impresionism, Adina Moldova Țitrea ne arată că un întreg poate fi înțeles prin suma părților sale atent observate.

Artista consideră că „expoziția are scopul de a vedea frumusețea nu doar în vastitatea peisajului, ci și în detaliul ignorat, cel care aduce cu el cea mai mare încărcătură emoțională și cea mai vie culoare. Am gândit această expoziție, pe care am denumit-o fragmente de lume, ca pe o alăturare a trei subiecte, peisaje, clădiri și flori, ca părți ale unei viziuni unitare. Peisajele sunt crâmpeie din ceea ce m-a impresionat cel mai mult; se pot admira astfel câmpuri de rapiță, câmpuri de maci, peisaje hibernale în culori calde și nu în culori reci, așa cum suntem obișnuiți, peisaje de toamnă, pe care le-am denumit «delicata toamnă» sau «eleganta toamnă», care ne aduc melancolie și iubirea de natură. Și primăvara mai am reprezentată, cu copaci înfloriți. Clădirile reprezintă amprenta umană, istoria și structura, astfel încât se pot admira lucrări în care am surprins Veneția în toată splendoarea ei, podul Rialto, clădiri din Veneția, biserici, apoi castelul reginei Maria de la Balcic în două ipostaze, una în anotimpul de vară și cea de a doua toamna, Biserica Stavropoleos și Biserica Rusă din București. Cât privește florile, le-am surprins fragilitatea și emoția pe care le pot transmite. Sunt reprezentate flori de toamnă, maci, iriș, flori de câmp, dar cu siguranță vedeta este floarea-soarelui, pe care am surprins-o în mai multe tablouri de dimensiuni diferite. Maniera de lucru în mare este impresionistă. Și ce asociere mai potrivită ar putea exista decât cea dintre cărți și tablouri, pentru că gazda noastră este o bibliotecă”.

Puteți admira fragmente de lume pe pânză până în 16 decembrie 2025, iar programul de vizitare este de luni până vineri, de la 12:00 la 19:00, iar joia și vinerea de la 9:00 la 16:00. (A.D.)

