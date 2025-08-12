Sala de expoziții „Constantin Brâncuși” de la Palatul Parlamentului găzduiește o mare parte din lucrările artistei plastice Laura Cornea, în cadrul unei expoziții personale, intitulată „Paznicii
Madrigalul la malul mării
Corul Național de Cameră Madrigal „Marin Constantin” prezintă în Constanța, la Cazino, în perioada 10-17 august, expoziția „Marin Constantin - 100”, realizată în contextul împlinirii a 100 de ani de la nașterea celui care a fondat Corul Madrigal. Veți avea ocazia să vedeți lucrări de artă plastică și costume care au consacrat Madrigalul de-a lungul timpului. Programul de vizitare este de marți până duminică, în intervalul orar 10:00-21:00. (A. D.)