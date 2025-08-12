Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Madrigalul la malul mării

Data: 12 August 2025

Corul Național de Cameră Madrigal „Marin Constantin” prezintă în Constanța, la Cazino, în perioada 10-17 august, expoziția „Marin Constantin - 100”, realizată în contextul împlinirii a 100 de ani de la nașterea celui care a fondat Corul Madrigal. Veți avea ocazia să vedeți lucrări de artă plastică și costume care au consacrat Madrigalul de-a lungul timpului. Programul de vizitare este de marți până duminică, în intervalul orar 10:00-21:00. (A. D.)

