Salonul Național de Fotografie „Fotogeografica 2025” prezintă la Biblioteca Națională a României fotografiile premiate la cele două secţiuni ale concursului: patrimoniu cultural și patrimoniu natural, precum
Miercurea gratuită la muzeu
Muzeul Național de Artă al României invită publicul, în prima zi de miercuri din lună, să viziteze gratuit Galeria Europeană, Galeria de Artă Decorativă Europeană, Galeria de Artă Orientală, Galeria de Artă Veche Românească și Galeria de Artă Românească Modernă. Astfel, mâine, 5 noiembrie, muzeul din Calea Victoriei nr. 49-53 vă așteaptă să îi treceți pragul. (A.D.)