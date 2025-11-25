Galeria Romană prezintă expoziția „Pictura ca valoare”, care aduce pe simeze lucrări semnate de Ion Andreescu, Ion Țuculescu, Paul Gherasim și Horia Bernea. Deși aparțin unor epoci diferite și unor
Mihail Sadoveanu, 145 de ani de la naștere
Muzeul Național al Literaturii Române (MNLR) organizează miercuri, 26 noiembrie, de la ora 17:00, evenimentul „Mihail Sadoveanu - 145”, care marchează anii trecuţi de la nașterea unuia dintre cei mai importanți prozatori români. La dezbaterea dedicată operei sadoveniene, evoluției acesteia în conștiința publică și reevaluărilor recente ale criticii literare vor participa Răzvan Voncu, critic și istoric literar, Paul Cernat, critic literar, şi Ioan Cristescu, directorul general al MNLR. (A.D.)