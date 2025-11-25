Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Mihail Sadoveanu, 145 de ani de la naștere

Mihail Sadoveanu, 145 de ani de la naștere

Data: 25 Noiembrie 2025

Muzeul Național al Literaturii Române (MNLR) organizează miercuri, 26 noiembrie, de la ora 17:00, evenimentul „Mihail Sadoveanu - 145”, care marchează anii trecuţi de la nașterea unuia dintre cei mai importanți prozatori români. La dezbaterea dedicată operei sadoveniene, evoluției acesteia în conștiința publică și reevaluărilor recente ale criticii literare vor participa Răzvan Voncu, critic și istoric literar, Paul Cernat, critic literar, şi Ioan Cristescu, direc­torul general al MNLR. (A.D.)

