Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură Muzeul Satului deschide cartea faptelor bune

Muzeul Satului deschide cartea faptelor bune

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Cultură
Data: 02 Decembrie 2025

Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” a deschis cartea faptelor bune și o va ține deschisă până în data de 15 decembrie 2025. În tot acest timp puteți duce daruri în holul clădirii administrative a muzeului din Șoseaua Kiseleff nr. 30, iar ele vor ajunge în preajma Crăciunului la 400 de copii defavorizați din județul Ilfov. (A.D.)

Citeşte mai multe despre:   Muzeul Satului
