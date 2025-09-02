Muzică, arhitectură și artă

Data: 02 Septembrie 2025

Vineri, 5 septembrie, de la ora 18:30, Galeria Madrigal își deschide porțile pentru o seară de carte și muzică interbelică. Va fi lansat volumul fotodocumentar „Bucu­rești Neoromânesc”, prima carte care explorează în detaliu arhitectura neoromânească a Capitalei, expunând în cuvinte și imagini istoria, reprezentanții și caracteristicile unui stil devenit astăzi parte a identității noastre românești.

Autorul Andrei Neagu va povesti despre demersul de cercetare din spatele cărții și despre Vila Sacha Roman, azi Casa Madrigal și sediul Galeriei Madrigal. Seara va fi completată de un recital de romanțe și tangouri interbelice interpretate de Andrei Neagu. (A. D.)