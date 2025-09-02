Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Muzică, arhitectură și artă

Data: 02 Septembrie 2025

Vineri, 5 septembrie, de la ora 18:30, Galeria Madrigal își deschide porțile pentru o seară de carte și muzică interbelică. Va fi lansat volumul fotodocumentar „Bucu­rești Neoromânesc”, prima carte care explorează în detaliu arhitectura neoromânească a Capitalei, expunând în cuvinte și imagini istoria, reprezentanții și caracteristicile unui stil devenit astăzi parte a identității noastre românești.

Autorul Andrei Neagu va povesti despre demersul de cercetare din spatele cărții și despre Vila Sacha Roman, azi Casa Madrigal și sediul Galeriei Madrigal. Seara va fi completată de un recital de romanțe și tangouri interbelice interpretate de Andrei Neagu. (A. D.)

Corul Madrigal
