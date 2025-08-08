Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
O nouă ediție Art Safari în București

O nouă ediție Art Safari în București

Un articol de: Otilia Bălinișteanu - 08 August 2025

Începând din 5 septembrie se deschide o nouă ediție a celui mai amplu eveniment din România dedicat artei: Art Safari. Organizatorii au anunțat că pentru acest sezon colaborează cu celebrele Musee de l’Orangerie şi Musee „Henri Matisse” din Paris. Publicul va putea participa la tururi ghidate nocturne şi de zi, ateliere de artă pentru adulţi şi copii sau brunch-uri duminicale.

Printre cele mai importante expoziții anunțate se numără „Paris Pallady”, realizată în parteneriat cu Musee de l’Orangerie şi Musee Henri Matisse - Departement du Nord, care împrumută către Art Safari lucrări semnate de Henri Matisse, şi cu sprijinul Institutului Francez din România şi Ambasadei Franţei în România. Expoziţia este orchestrată de Maria Munteanu, cu acompaniament de Erwin Kessler. De asemenea, expoziția „Enescu şi Minotaurul” propune „o interpretare vizuală şi simbolică a parcursului lui George Enescu, modelat de marile încercări ale secolului XX”.

Art Safari se află la cea de-a 17-a ediţie și este un proiect cultural finanțat de Ministerul Culturii, realizat în parteneriat cu Muzeul Municipiului București. În colaborare cu muzeele de artă din România şi internaţionale şi colecţionarii privaţi, în cadrul evenimentului sunt organizate expoziţii retrospective care vizează recuperarea valorilor de patrimoniu. 

