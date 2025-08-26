Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Omagiu Sfinților Martiri Brâncoveni

Data: 26 August 2025

Centrul de Cultură „Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureș­tiului” găzduiește expoziția de pictură „Omagiu Sfinților Martiri Brân­coveni” a artistei Maria Constantinescu, membră a Academiei Artelor Tradiționale din România și creatoarea unui stil unic, inconfundabil. A plecat de la tradiție și a ajuns la modernitate, la simbol. Artistei îi place să mai pună o icoană dedesubt și spune că, dacă cea de deasupra e pictată mai puțin se poate vedea în interior și astfel privim lumea prin ochii sfinților.

Maria Constantinescu se numără printre acei artişti care găsesc în dogma reprezentărilor creştine diverse căi spre libertatea de expresie. Lucrările acesteia sunt aşezate la graniţa dintre icoană şi pictura laică cu subiect religios, tocmai pentru că arta pe care o profesează reuşeşte să aducă la un numitor comun credinţa cu meşteşugul de a picta.

Artista consideră că este necesar să dea un sens căutărilor sale către lumină și astfel a luat naștere expoziția „Omagiu Sfinților Martiri Brâncoveni”, o mărturie de credință și demnitate românească şi care propune o incursiune vizuală în universul spiritual brâncovenesc prin intermediul unei selecții de lucrări realizate în tehnica tradițională a picturii pe sticlă.

„Icoana mare dedicată Sfinților Martiri Brâncoveni este înaltă de 82 cm și lată de 51 cm, iar cu stâlpii care formează rama are 65 cm. În mijloc jos sunt Brâncovenii și normal, Constantin Brâncovenu e cel mai înalt, din coroana căruia por­nește un pom, pomul care înseamnă renaștere, regenerare. Pomul are șase crengi și în capătul fiecărei crengi este o sferă de lumină, iar deasupra pomului este pasărea cu au­reolă care duce sufletele în cer. Mai sunt șase îngeri, doi mai mici, doi mai mari și doi și mai mari. Fiecare înger ține câte o aureolă de sfânt în brațe pe care o merită cei șase martiri”, descrie Maria Constantinescu lucrarea centrală a expoziției. Expoziția poate fi vizitată la Palatul Mogoșoaia până în 16 septembrie, de marți până vineri, în intervalul orar 10:00-18:00, iar sâmbăta și duminica, între orele 10:00 și 19:00. (A. D.)

