Opera Naţională deschide noua stagiune cu opera „Carmen” de Bizet

Opera Naţională Bucureşti (ONB) prezintă, în deschiderea stagiunii 2025-2026 premiera spectacolului de operă „Carmen” de Georges Bizet, în regia Adei Hausvater. Costumele poartă semnătura Corinei Grămoşteanu, iar decorurile sunt realizate de Helmut Stürmer, conducerea muzicală aparţinându-i maestrului Ciprian Teodoraşcu, după cum anunţă ONB pe pagina sa de Facebook.

Evenimentul are loc în contextul în care întreaga lume a muzicii lirice celebrează anul acesta 150 de ani de la premiera mondială a operei, care a avut loc în 3 martie 1875. Reprezentaţiile cu titlu de premieră vor avea loc la 1, 2 şi 3 octombrie, de la ora 18:30. Producţia promite o nouă perspectivă asupra uneia dintre cele mai îndrăgite lucrări ale repertoriului liric internaţional. Biletele se pot achiziţiona online, pe https://tickets.operanb.ro/, şi de la Casa de bilete a ONB.