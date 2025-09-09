Operă și Balet Regal la București

Data: 09 Septembrie 2025

Muzeul Național de Artă al României (MNAR) propune iubitorilor de muzică, balet, operă și film un eveniment conex desfășurat sub egida Festivalului Internațional „George Enescu”: proiecții de spectacole Royal Ballet & Opera din Londra, în Sala Auditorium, în perioada 3-19 septembrie. Publicul este invitat să pătrundă în universul fascinant al Operei Regale și al Baletului Regal din Londra printr-o serie de proiecții spectaculoase, ce aduc la București, pe marele ecran, strălucirea scenei de la Covent Garden.

Această stagiune de la MNAR aduce unele dintre cele mai apreciate producții ale scenei londoneze: „Nunta lui Figaro”, „Turandot”, „Lacul lebedelor”, „Spărgătorul de nuci”, dar și creații moderne de balet sau spectacole vizuale impresionante, precum „Alice în Țara Minunilor” și „Balet pe Broadway: Operele lui Wheeldon”. Toate acestea pot fi vizionate la Muzeul Național de Artă al României, în completarea concertelor de excepție din cadrul Festivalului Internațional „George Enescu”. „Prin programul de filme cu subiect muzical, de la Royal Ballet & Opera din Londra, Muzeul Național de Artă al României devine un protagonist al sferei muzicale și totodată cinematografice, o platformă pe care se pot reuni iubitorii vizualului, ai sunetului și ai dansului, într-un spațiu unic, istoric, generos și fastuos - Palatul Regal, un veritabil jalon al calității vieții culturale din România”, după cum spune Ervin Kesler, directorul general interimar al Muzeului Național de Artă al României.

Miercuri, 10 septembrie, publicul va putea vedea Opera Regală: „Povestirile lui Hoffman”, joi, 11 septembrie, Baletul Regal „Cenușă­rea­sa”, iar vineri, 12 septembrie, „Romeo și Julieta”. Toate proiecțiile încep la ora 17:00. Programul complet poate fi consultat pe pagina de internet www.festivalenescu.ro.

Festivalul Internațional „George Enescu”, aflat la cea de-a XXVII-a ediție, oferă publicului până în 21 septembrie concerte la Sala Palatului, la Ateneu, la Sala Radio, precum și în Sala Auditorium a Muzeului Național de Artă al României.