Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură Operă și Balet Regal la București

Operă și Balet Regal la București

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Cultură
Data: 09 Septembrie 2025

Muzeul Național de Artă al României (MNAR) propune iubitorilor de muzică, balet, operă și film un eveniment conex desfășurat sub egida Festivalului Internațional „George Enescu”: proiecții de spectacole Royal Ballet & Opera din Londra, în Sala Auditorium, în perioada 3-19 septembrie. Publicul este invitat să pătrundă în universul fascinant al Operei Regale și al Baletului Regal din Londra printr-o serie de proiecții spectaculoase, ce aduc la București, pe marele ecran, strălucirea scenei de la Covent Garden.

Această stagiune de la MNAR aduce unele dintre cele mai apreciate producții ale scenei londoneze: „Nunta lui Figaro”, „Turandot”, „Lacul lebedelor”, „Spărgătorul de nuci”, dar și creații moderne de balet sau spectacole vizuale impresionante, precum „Alice în Țara Minunilor” și „Balet pe Broadway: Operele lui Wheeldon”. Toate acestea pot fi vizionate la Muzeul Național de Artă al României, în completarea concertelor de excepție din cadrul Festivalului Internațional „George Enescu”. „Prin programul de filme cu subiect muzical, de la Royal Ballet & Opera din Londra, Muzeul Național de Artă al României devine un protagonist al sferei muzicale și totodată cinematografice, o platformă pe care se pot reuni iubitorii vizualului, ai sunetului și ai dansului, într-un spațiu unic, istoric, generos și fastuos - Palatul Regal, un veritabil jalon al calității vieții culturale din România”, după cum spune Ervin Kesler, directorul general interimar al Muzeului Național de Artă al României.

Miercuri, 10 septembrie, publicul va putea vedea Opera Regală: „Povestirile lui Hoffman”, joi, 11 septembrie, Baletul Regal „Cenușă­rea­sa”, iar vineri, 12 septembrie, „Romeo și Julieta”. Toate proiecțiile încep la ora 17:00. Programul complet poate fi consultat pe pagina de internet www.festivalenescu.ro.

Festivalul Internațional „George Enescu”, aflat la cea de-a XXVII-a ediție, oferă publicului până în 21 septembrie concerte la Sala Palatului, la Ateneu, la Sala Radio, precum și în Sala Auditorium a Muzeului Național de Artă al României.

 

Citeşte mai multe despre:   Festivalul Enescu  -   Muzeul National de Arta
vezi toate ›Alte articole din Cultură
  • Târgul iconarilor și al meșterilor cruceri Cultură
    Târgul iconarilor și al meșterilor cruceri

    Târgul iconarilor și al mește­rilor cruceri este, de mai bine de două decenii, o tradiție a Muzeului Național al Țăranului Român. An de an, prăznuim împreună Ziua Crucii cu un târg-expoziție, unde

    09 Sep, 2025
  • Ziua Crucii la Muzeul Satului Cultură
    Ziua Crucii la Muzeul Satului

    Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” organizează în perioada 13-14 septembrie târgul „Ziua Crucii. Cârstovul Viilor”, care aduce în prim-plan tradițiile și obiceiurile de la sat. Duminică, 14

    09 Sep, 2025
  • Festivalul Scrisorilor Cultură
    Festivalul Scrisorilor

    Ajuns la ediția a V-a, Festiva­lul Scrisorilor explorează tema Love & War ca pe o poveste care traversează epocile și ne atinge pe toți: iubirea și violența, tan­drețea și pierderea, toate prinse între r

    09 Sep, 2025
TOP 6 Cultură