Oradea: Prima bibliotecă open-space din România

Cultură
Un articol de: Cristina Zamfirescu - 04 Septembrie 2025

Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Şincai” din Oradea, singura open-space din România, a devenit un hub cultural multifuncțional, printr-un proiect amplu de renovare şi modernizare finalizat recent. Proiectul în valoare de 26,4 milioane de lei a fost finanțat prin PNRR, cu contribuţia Consiliului Judeţean (CJ) Bihor.

Având o suprafaţă totală de 4.500 mp, cu parter şi două etaje, biblioteca are un nou circuit al cărţilor şi al cititorilor. La parter este o zonă publică interioară, cu un atrium, colecţiile pentru copii, un amfiteatru pentru cei mici, un spațiu pentru activităţi creative, o cafenea şi o librărie. La etaje se găsesc celelalte colecţii, un auditorium, săli de lectură, zone pentru training de competenţe digitale, o sală de conferinţe, un amfiteatru, mediatecă, un studio de podcast.

Toate cele peste 550.000 de cărţi ale bibliotecii au fost introduse în sistemul digital de gestionare a fondului de carte folosind etichetele RFID (Radio-Frequency Identification, un sistem de identificare bazat pe unde radio). Datorită etichetării RFID, toate ­titlurile vor putea fi auto-împrumutate nonstop, prin cele cinci staţii destinate ridicării şi returnării. Abonaţii îşi vor rezerva cărţile prin aplicaţia Liberty Link dedicată, iar ridicarea se va face pe baza cardului de bibliotecă, la orice oră, din lockerele de tip easy-box.

Managerul de proiect din partea CJ Bihor, Iuliu Delorean, a precizat pentru Agerpres că este singura bibliotecă open-space din ţară, fiind expus aproape 75% din volumul total de cărţi. De asemenea, „este singura bibliotecă digitalizată din România în care se pot face împrumuturi de cărţi electronic, fiind şi singura în care fondul de carte funcţionează pe sistem RFID”, a declarat Iuliu Delorean. 

