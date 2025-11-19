Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Orașul Pompei, într-o expoziție-eveniment

Cultură
Un articol de: Ștefania Coșuleanu - 19 Noiembrie 2025

Muzeul Național de Artă Timi­șoara (MNAT) va deschide publicului, din 28 noiembrie 2025, o ex­poziție-eveniment, intitulată „Fragilitatea Eternului. De la Pompei la Grand Tour până astăzi”, dedicată orașului dispărut sub cenușa Vezuviului. Realizată în colaborare cu instituția italiană Civita Mostre e Musei, expoziția, inedită în România, investighează modul în care cataclismele modelează civili­zațiile, urmărind traseul simbolic și cultural al tragediei de la Pompei, de la impactul său în Antichitate până la influența exercitată asupra artei europene moderne și contemporane, conform informațiilor publicate pe site-ul mnart.museum.

În spațiile Palatului Baroc, vizitatorii vor putea explora peste o sută de piese de patrimoniu - fresce, picturi, sculpturi, lucrări de grafică, fotografii și artefacte rare - provenite din importante muzee italiene, şi care reconstruiesc atmosfera unui oraș roman prosper și cosmopolit, surprins de un cataclism care îi întrerupe destinul, dar care, paradoxal, l-a conservat pentru posteritate sub forma unei efigii culturale și a unui arhetip al rezilienței prin artă.

Deschisă până la 29 martie 2026, expoziția este curatoriată științific de profesorul Massimo Osanna, directorul general al Muzeelor din Ita­lia, împreună cu Filip A. Petcu, curator general și manager al MNAT. 

Biletele pot fi achiziționate on­line.

