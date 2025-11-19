Orașul Pompei, într-o expoziție-eveniment

Muzeul Național de Artă Timi­șoara (MNAT) va deschide publicului, din 28 noiembrie 2025, o ex­poziție-eveniment, intitulată „Fragilitatea Eternului. De la Pompei la Grand Tour până astăzi”, dedicată orașului dispărut sub cenușa Vezuviului. Realizată în colaborare cu instituția italiană Civita Mostre e Musei, expoziția, inedită în România, investighează modul în care cataclismele modelează civili­zațiile, urmărind traseul simbolic și cultural al tragediei de la Pompei, de la impactul său în Antichitate până la influența exercitată asupra artei europene moderne și contemporane, conform informațiilor publicate pe site-ul mnart.museum.

În spațiile Palatului Baroc, vizitatorii vor putea explora peste o sută de piese de patrimoniu - fresce, picturi, sculpturi, lucrări de grafică, fotografii și artefacte rare - provenite din importante muzee italiene, şi care reconstruiesc atmosfera unui oraș roman prosper și cosmopolit, surprins de un cataclism care îi întrerupe destinul, dar care, paradoxal, l-a conservat pentru posteritate sub forma unei efigii culturale și a unui arhetip al rezilienței prin artă.

Deschisă până la 29 martie 2026, expoziția este curatoriată științific de profesorul Massimo Osanna, directorul general al Muzeelor din Ita­lia, împreună cu Filip A. Petcu, curator general și manager al MNAT.

Biletele pot fi achiziționate on­line.