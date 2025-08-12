Orfevrăria de la Castelul Peleș

Data: 12 August 2025

Muzeul National Peleș prezintă expoziția temporară „Orfevrărie cu poveste”, amenajată în sălile de expoziție ale Castelului Peleș, care își propune valorificarea bogatului patrimoniu din colecția de orfevrărie a muzeului, al cărei nucleu a fost constituit de piesele achiziționate de regele Carol I al României. Sunt etalate bunuri de patrimoniu care amintesc de sărbătorirea unui an de la sosirea în România a domnitorului Carol I, iar, în premieră, este expus un vas care stă mărturie Încoronării regelui Carol I și reginei Elisabeta, eveniment petrecut la data de 10 mai 1881. Cadouri oferite de oaspeții regali ori achiziționate în timpul călătoriilor din străinătate de suveranii români întregesc această selecție de piese de „orfevrărie cu poveste”.

Expoziția este deschisă până la 1 septembrie și se poate vizita gratuit, de miercuri până duminică, între orele 10:00 și 16:00. (A. D.)