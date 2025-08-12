Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Orfevrăria de la Castelul Peleș

Orfevrăria de la Castelul Peleș

Data: 12 August 2025

Muzeul National Peleș prezintă expoziția temporară „Orfevrărie cu poveste”, amenajată în sălile de expoziție ale Castelului Peleș, care își propune valorificarea bogatului patrimoniu din colecția de orfevrărie a muzeului, al cărei nucleu a fost constituit de piesele achiziționate de regele Carol I al României. Sunt etalate bunuri de patrimoniu care amintesc de sărbătorirea unui an de la sosirea în România a domnitorului Carol I, iar, în premieră, este expus un vas care stă mărturie Încoronării regelui Carol I și reginei Elisabeta, eveniment petrecut la data de 10 mai 1881. Cadouri oferite de oaspeții regali ori achiziționate în timpul călătoriilor din străinătate de suveranii români întregesc această selecție de piese de „orfevrărie cu poveste”.

Expoziția este deschisă până la 1 septembrie și se poate vizita gratuit, de miercuri până duminică, între orele 10:00 și 16:00. (A. D.)

Citeşte mai multe despre:   expozitie
