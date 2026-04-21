Palatul Dacia-România va intra în șantier de consolidare

Au început oficial demersurile pentru reabilitarea Palatului Dacia-România din inima Centrului Vechi al Capitalei, acolo unde se dorește amenajarea Pinacotecii Municipiului București. În cadrul conferinței „Un proiect care ne unește: Pinacoteca București”, desfășurată recent în holul elegant al clădirii, specialiști în artă, muzeografie și arhitectură au marcat momentul esențial al acestei idei - intrarea în șantier a clădirii și asumarea, la nivel instituțional și profesional, a unui demers pe termen lung, cu impact pentru întregul oraș.

Răzvan Munteanu, director executiv al Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic din cadrul Primăriei Municipiului București, a anunțat că la începutul lunii mai clădirea va intra efectiv în șantier pentru a fi consolidată și reabilitată. S-a estimat că vor fi aproximativ 36 de luni de lucrări de consolidare, restaurare și modernizare completă, realizate cu atenție față de patrimoniul și specificul zonei istorice Lipscani.

„După ani de așteptare, patrimoniul vizual al orașului nostru va avea în sfârșit o casă pe măsura valorii sale. Transformăm acest spațiu istoric într-un muzeu al secolului XXI, creat complet de la zero! Ce vă pregătim în viitorul apropiat? O călătorie fascinantă prin istoria artei românești, de la donațiile fondatoare și capodoperele lui Grigorescu, Pallady sau Petrașcu până la avangarda contemporană; spații interactive, un design expozițional modern și o zonă de expoziții temporare dedicată noii generații de artiști”, se arată pe pagina de Facebook a Pinacotecii Municipiului București. În aceeași conferință s-a lansat un concurs de idei pentru amenajarea Pinacotecii București.