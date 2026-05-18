„Pasărea de aur", incursiune în ceramica contemporană

„Pasărea de aur”, incursiune în ceramica contemporană

Un articol de: Ștefania Coșuleanu - 26 Mai 2026

La Muzeul Național al Literaturii Române din Bucureşti poate fi vizitată, până în 21 iunie 2026, expoziția de ceramică „Pasărea de aur”, semnată de artista Ana-Maria Ariciu.

Simbol al zborului, „Pasărea de aur” reprezintă o metaforă inspirată din poezia lui Ștefan Au­gustin Doi­naș. Pen­tru artistă, aceasta exprimă i­deea înăl­țării din tot ceea ce este efemer în fiin­ța umană, limitată de condiția terestră. Din punct de vedere vizual, „pasărea își găsește un refugiu imaginar în corpul trecător, invitând la reculegere și contemplare interioară. Zborul devine posibil pentru ființa umană numai în plan spiritual, sufletul găsindu-și un cuib protector, dar totodată limitativ, în corp, aspirând mereu la libertatea deplină după eliberarea din lut”, informează site-ul mnlr.ro.

Expoziția poate fi vizitată de marți până duminică, între orele 10:00 și 18:00. 

