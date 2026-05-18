Librăria Humanitas Cișmigiu a găzduit recent lansarea noului volum de poezie al poetei Liliana Ursu, intitulat „Limanul bucuriei”, apărut la editura Spandugino. Au vorbit scriitorii Răzvan Bucuroiu,
„Pasărea de aur”, incursiune în ceramica contemporană
La Muzeul Național al Literaturii Române din Bucureşti poate fi vizitată, până în 21 iunie 2026, expoziția de ceramică „Pasărea de aur”, semnată de artista Ana-Maria Ariciu.
Simbol al zborului, „Pasărea de aur” reprezintă o metaforă inspirată din poezia lui Ștefan Augustin Doinaș. Pentru artistă, aceasta exprimă ideea înălțării din tot ceea ce este efemer în ființa umană, limitată de condiția terestră. Din punct de vedere vizual, „pasărea își găsește un refugiu imaginar în corpul trecător, invitând la reculegere și contemplare interioară. Zborul devine posibil pentru ființa umană numai în plan spiritual, sufletul găsindu-și un cuib protector, dar totodată limitativ, în corp, aspirând mereu la libertatea deplină după eliberarea din lut”, informează site-ul mnlr.ro.
Expoziția poate fi vizitată de marți până duminică, între orele 10:00 și 18:00.