Patru artiști români şi valorile lor comune: credinţa şi frumosul

Data: 25 Noiembrie 2025

Galeria Romană prezintă expo­ziția „Pictura ca valoare”, care aduce pe simeze lucrări semnate de Ion Andreescu, Ion Țuculescu, Paul Gherasim și Horia Bernea. Deși aparțin unor epoci diferite și unor contexte artistice distincte, cei patru pictori sunt uniți prin sensibilitatea față de natură, spiritualitate și condiție umană. Fiecare în felul său asigură o continuitate în arta românească modernă, în care se împletesc tradiția, contemplația și expresia interioară.

Ion Andreescu, unul dintre întemeietorii picturii românești moderne, a adus o profundă trăire lirică și o vibrație a atmosferei. Pictura sa, concentrată pe peisaje melancolice și pe simplitatea lumii rurale, exprimă o tăcere plină de sens. În universul lui Andreescu, natura nu este doar un decor, ci o prelungire a sufletului. Această viziune meditativă asupra naturii va fi reluată, în alte chei, de Ion Țuculescu, care, deși pleacă de la realitate, o transfigurează într-un limbaj expresionist plin de energie și simboluri. Paul Gherasim și Horia Bernea duc mai departe această linie spirituală, apropiind arta de credință. Ambii au văzut pictura ca pe o formă de rugăciune, de contemplare a lumii create.

Emil Ene, curatorul expoziției și fondatorul Galeriei Romane, consideră că „valorile pe care le avem noi ca popor nu trebui uitate, ci puse cât mai mult în evidență. Pornind de la Ion Andreescu, avem un peisaj și o natură statică, o lucrare din prima perioadă a sa și după aceea trecem la Țuculescu cu lucrări importante și din prima perioadă și din perioada lui cea mai de vârf. Trecem la Horia Bernea și prin toate sau majoritatea subiectelor pe care le-a abordat de-a lungul carierei: peisaje, prapuri. Încheiem cu Paul Gherasim, tot așa cu subiectele cunoscute - logos, peisaje, prologos. Nu am dorit ca această expoziție să nască o competiție între cei patru mari artiști. Am căutat și sper să fi reușit, dar rămâne la latitudinea celor care vor vedea să judece această expoziție. Am căutat, alăturându-i, să fac o asemănare prin diferența de pictură și m-am gândit că este vorba despre aceeași rădăcină. Tocmai de aceea am pus și câteva scoarțe extrem de valoroase din colecția doamnei Aurelia Pomponiu, care reflectă de fapt ADN-ul acestui spațiu românesc, cu tot ceea ce înseamnă el. Valorile comune ale celor patru artiști sunt credința și frumosul. Arta se bazează în primul rând pe natură, pe ceea ce a lăsat Dumnezeu. Orice subiect pe care un pictor îl abordează este extras tot din natură, iar natura e făcută de Dumnezeu”.

Expoziția „Pictura ca valoare” poate fi vizitată până în 4 ianuarie 2026, programul fiind de luni până vineri de la 10:00 la 18:00, iar sâmbăta de la 10:00 la 15:00. (A.D.)