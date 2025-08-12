Paznicii sufletului în tușe de culoare

Data: 12 August 2025

Sala de expoziții „Constantin Brâncuși” de la Palatul Parlamentului găzduiește o mare parte din lucrările artistei plastice Laura Cornea, în cadrul unei expoziții personale, intitulată „Paznicii sufletului”. Cu acest prilej, artista invită publicul să descopere parcursul său artistic, dar și căutările sale interioare și legătura profundă dintre suflet, credință și artă.

Expoziția „Paznicii sufletului” propune publicului o incursiune în universul simbolic al Laurei Cornea, unde transparențele cromatice și păsările-îngeri creează o atmosferă de reflecție asupra vieții interioare, protecției spirituale și conexiunii dintre vizibil și invizibil. Realizate în tehnici mixte, lucrările sale se remarcă prin rafinamentul compozițional. „Paznicii sufletului” sunt metafore ale forțelor nevăzute care ne însoțesc, lucrări care invită la contemplare, introspecție și regăsire personală.

Artista Laura Cornea consideră că arta este felul în care poate cel mai bine să se exprime: „Pentru mine fiecare strat este o trecere, un drum mai adânc spre un adevăr interior. Îmi place ca atunci când privești o lucrare să ai impresia că intri într-un alt plan. Îmi doresc ca oamenii să plece cu pace în suflet, să își amintească de acele prezențe bune care ne însoțesc mereu, chiar dacă nu le vedem. Dacă cineva iese din expoziție cu o scânteie de lumină în privire, pentru mine înseamnă că am reușit. Pentru mine, arta este felul în care vorbesc cu Dumnezeu. Este locul unde îmi pun toate emoțiile și bucuriile și durerile și le las să se transforme în culoare”.

Criticul de artă Luiza Barcan consideră că „pictura Laurei Cornea aspiră către un plan superior de existență, unde formele devin purtătoare de duh, iar culoarea se transformă în lumină. Laura realizează o pictură fină, care pare să aibă două surse de inspirație, mereu bogate și incitante. Pe de o parte natura, dar fără ca ea să fie o pictoriță de plen-air, natura așa cum reverberează în formele și culorile ei în sufletul artistei, iar pe de altă parte lumea vie este o sursă de inspirație, cu tot farmecul și cu tot misterul ce se dezvăluie acelor suflete deschise spre a le percepe. Laura Cornea se numără printre artiștii care au capacitatea de a percepe și universul nevăzut, cel de natură pur spirituală”.

Expoziția „Paznicii sufletului” va putea fi vizitată până în 30 august, zilnic, în intervalul orar 9:00-17:00. Pentru a ajunge la Sala „Constantin Brâncuși” de la Palatul Parlamentului accesul se face pe la intrarea dinspre Parcul Izvor. (A. D.)