Poetul Mihai Codreanu omagiat la Iași

În data de 10 august 2025, începând cu ora 10:00, publicul din Iași a participat la un eveniment-spectacol intitulat „Poveste interbelică”, susținut de un grup de artiști în interiorul Muzeului „Mihai Codreanu” din Iași, cunoscut și sub denumirea de Vila Sonet. Spectacolul a fost prilejuit de împlinirea a 55 de ani de la deschiderea acestei instituții muzeale în care a locuit cunoscutul autor de sonete. Evenimentul reprezintă o reconstituire artistică a trăirilor poetului în intimitatea propriei case, o experiență culturală multisenzorială care îmbină teatrul, poezia, dansul și muzica pentru a reda frământările și emoțiile ce au însoțit actul artistic al scriitorul care, în ciuda pierderii vederii, a continuat să-și modeleze universul poetic prin forța interioară a inspirației. Echipa artistică a spectacolului este compusă din: Tudor Bălteanu, Mihaela Enuță, Ruxandra Bejenaru Holban, Casian Matei și Paulina Popa, informează site-ul muzeulliteraturiiiasi.ro.

Casa în care a locuit Mihai Codreanu (1876-1957) a fost construită în 1934, pe un teren donat sonetistului de Primăria Iași, drept recunoaștere a admirabilei sale activități culturale. Interiorul locuinței este și în prezent, aproape în întregime, așa cum arăta în timpul vieții poetului, cu toate valorile artistice, cu biroul de lucru, sufrageria, dormitorul și salonul în care își primea oaspeții-scriitori.

Organizat de Muzeul Național al Literaturii Române Iași, Ansamblul „Co­conițe” al Ateneului Național din Iași și Atelierul de teatru Evolvio, evenimentul a avut intrarea liberă în limita locurilor disponibile.