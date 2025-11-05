Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Teatrul bârlădean, la 70 de ani de existenţă

Un articol de: Otilia Bălinișteanu - 05 Noiembrie 2025

Teatrul „Victor Ion Popa” din Bârlad va sărbători, în perioada 13-15 noiembrie, 70 de ani de exis­tență printr-o serie de spectacole prezentate atât de trupa proprie, cât și de trupe din București și Bacău. Joi, 13 noiembrie, va avea loc spectacolul „Regina Mamă”, de Manlio Santanelli, în regia lui Mădălin Hîncu, cu Oana Pellea şi Marius Manole în distribuție, iar vineri, 14 noiembrie, actorii Teatrului municipal „Bacovia” din Bacău vor pune în scenă piesa „Vrăjitoarele din Salem”, în regia Mădălinei Ciupitu. În 15 noiembrie este programat spec­tacolul aniversar „Take, Ianke şi Cadîr”, susţinut de actori ai Teatrului „V.I. Popa”, regizat de Ştefan Alexiu. Teatrul bârlădean a fost inaugurat pe 28 decembrie 1955, iar primul spectacol prezentat publicului a fost „Mielul turbat”, de Aurel Baranga, în regia lui Sică Alexandrescu. Din 1956, institu­ția poartă numele scriitorului și dramaturgului Victor Ion Popa (1895-1946), originar din Bârlad, autorul unor piese celebre, precum „Sfârlează cu fofează”, „Velerim și veler Doamne” sau `Take, Ianke și Cadîr”.

