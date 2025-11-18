Portrete de scriitori români

Data: 18 Noiembrie 2025

Liceul Pedagogic Ortodox „Anastasia Popescu” găzduiește, în galeria „Theodor Aman”, expoziția artistei Adina Romanescu, intitulată „Sciitori români”, cu lucrări ce pun în valoare puterea de expresie a portretelor. Expoziția, vernisată ieri, este organizată cu prilejul Zilelor Educației Creștin-Ortodoxe, pe care instituția de învățământ le sărbă­torește în această perioadă.

Pentru a aduce cultura mai aproape de copii, Liceul Pedagogic Ortodox „Anastasia Popescu” organizează periodic expoziții menite să le dezvolte latura creativă și să le îmbogățească cunoștințele. Prin intermediul expoziției „Scriitori români”, elevii au șansa de a îmbina ceea ce au învățat în sălile de clasă cu arta plastică și de a descoperi chipuri noi de personalități.

„Dincolo de arta în sine, pentru elevi este foarte important să facă asocieri, să se apropie de autorii cărora poate deja le-au citit cărțile. Am încercat să facem ca artele să dialogheze, copiii să înțeleagă ce înseamnă, dincolo de cartea pe care o au ei în ghiozdan și acasă, să fie o respirație legată de literatură pentru ei. Este important. Au descoperit portrete, au recunoscut scriitori, au teme de făcut în sensul acesta, să cerceteze și ei texte și să găsească lucruri interesante, care să-i facă să iubească și mai mult cititul și literatura în general. În galeria „Theodor Aman” tronează Ispirescu, pe care toți l-au recunoscut și s-au bucurat să-l regăsească. Există, evident, portretele lui Coșbuc, Arghezi, Alecsandri, Goga. Copiii traversează mai multe epoci literare și vor avea acum ocazia să aprofundeze, pornind de la personalitatea scriitorului, de la chipul pe care îl văd aici, în galerii”, a spus Mona Șerbănescu, directoarea Liceului Pedagogic Ortodox.

Această expoziție poate fi vizitată de luni până vineri, în intervalul orar 8:00-18:00, sâmbăta de la 10:00 la 18:00, iar duminică de la 12:00 la 17:00. Este necesar să faceți o programare înainte la secretariatul Liceului Pedagogic Ortodox „Anastasia Popescu”, la telefon: 0212.524.665. (A.D.)