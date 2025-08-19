Recital enescian

Data: 19 August 2025

La 144 de ani de la nașterea lui George Enescu, astăzi, 19 august, Muzeul Național al Literaturii Române invită publicul, de la ora 18:00, la recitalul de lieduri „Darul trandafirului”, în stagiunea „Muzicienii Filarmonicii George Enescu”. Soprana Simona- Nicoletta Jidveanu, pianistul Ieronim Buga și actrița Cristina Lascu vor împleti liedurile cu poezia.

Pornind de la poezia „Estrenne de la rose” a poetului Clement Ma­rot, evenimentul aduce în prim- plan simbolul trandafirului, floare a timpului, dar și a efemerului transfigurat prin artă. În muzica lui Enescu, trandafirul devine glas interior. (A.D.)