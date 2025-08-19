Cu ocazia împlinirii a 144 de ani de la nașterea marelui muzician român George Enescu, astăzi, 19 august, muzeul care îi poartă numele organizează o serie de manifestări culturale menite să pună în valoare via
Recital enescian
La 144 de ani de la nașterea lui George Enescu, astăzi, 19 august, Muzeul Național al Literaturii Române invită publicul, de la ora 18:00, la recitalul de lieduri „Darul trandafirului”, în stagiunea „Muzicienii Filarmonicii George Enescu”. Soprana Simona- Nicoletta Jidveanu, pianistul Ieronim Buga și actrița Cristina Lascu vor împleti liedurile cu poezia.
Pornind de la poezia „Estrenne de la rose” a poetului Clement Marot, evenimentul aduce în prim- plan simbolul trandafirului, floare a timpului, dar și a efemerului transfigurat prin artă. În muzica lui Enescu, trandafirul devine glas interior. (A.D.)