Redescoperirea lui Enescu în secolul 21

Data: 26 August 2025

Cu ocazia împlinirii a 70 de ani de la trecerea la cele veșnice a marelui muzician român George Enescu, muzeul care îi poartă numele organizează o serie de manifestări culturale, menite să pună în valoarea viața, creația și personalitatea acestuia. În plină desfășurare a Festivalului Interna­țional „George Enescu”, puteți admira în foaierul Sălii Palatului expoziția „Enescu 70 - Redescoperirea compozitorului în secolul XXI”.

Expoziţia aduce în prim-plan câteva dintre cele mai importante contribuții interpretative, reunind ima­gini ale interpreților operelor enesciene: soliști, dirijori, formații orchestrale sau camerale, programe de concert, coperți de CD-uri și manuscrise din arhiva muzeului.

Festivalul Internațional „George Enescu” a devenit, cu fiecare ediție, unul dintre cele mai importante repere pe harta artistică internațională. Pe scenele din Bucureşti, dar și din țară vor răsuna, până în 21 septembrie 2025, versiuni interpretative de înaltă ținută, atât ale muzicii universale, românești, cât și ale lucrărilor lui George Enescu. În ultimele decenii au apărut integrale enesciene datorate unor artiști de prestigiu, români și străini deopotrivă.

Curatorul expoziţiei, Irina Nițu, muzicolog și cercetător științific la Muzeul Național „George Enescu”, spune că „expoziția grupează creațiile cu număr de opus și prezintă selectiv imagini ale unor interpreţi celebri ce au inclus în repertoriul lor muzica enesciană. Există și coperți de compact discuri, căci discografia a început să cuprindă în ultimii 25 de ani înregistrări tot mai multe și de cea mai înaltă ținută artistică. Putem găsi astăzi integrale ale muzicii de cameră, ale celei pentru pian, pentru pian și vioară, pian și violoncel, dar și integrale simfonice. Așadar, puteți descoperi în expoziție câteva astfel de apariții discografice de referință pentru timpul în care trăim. Dincolo de compact discuri, expoziția cuprinde imagini ale programelor de sală și afișele unor evenimente desfășurate după anul 2000. Cele mai multe sunt extrase din programele Festivalului Internațional «George Enescu» de la București”.

Festivalul reprezintă cel mai important eveniment cultural al României și unul dintre cele mai prestigioase evenimente de muzică clasică din lume, care va oferi publicului, timp de patru săptămâni, un regal muzical, Bucureștiul devenind astfel capitala mondială a muzicii clasice. Tema din acest an este „Aniversări”, iar în program se regăsesc peste 100 de concerte susținute de peste 4.000 de artiști din 28 de țări, care vor aduce în prim-plan atât moștenirea artistică a lui Enescu, cât și impactul său profund asupra muzicii clasice universale. (A. D.)