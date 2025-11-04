Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Regele Ferdinand și regina Maria în lumini și umbre

Data: 04 Noiembrie 2025

Muzeul Național Cotroceni (MNC) a vernisat, ieri, în Spațiile Medievale, expoziția „Lumini și umbre - Ferdinand și Maria”, un proiect organizat cu prilejul împlinirii a 160 de ani de la nașterea regelui Ferdinand și 150 de ani de la nașterea reginei Maria. Expoziția prezintă parcursul vieții lor, pasiunile pe care le-au avut și astfel se conturează portretele a două perso­nalități emblematice pentru poporul român.

Descendenți ai unora dintre cele mai importante familii regale, Ferdinand și Maria și-au dedicat viața construirii unei țări, devotamentul lor urmând în mod natural tradiția creată de părinții și bunicii lor în alte țări din Europa, dar și de regele Carol I și regina Elisabeta în România. 

Abordarea expozițională propune o perspectivă echilibrată asupra celor două personalități și explorează complementaritatea dintre rigoarea regelui și sensibilitatea artistică a reginei. Împreună, aceste trăsături conturează un tablou, în care lumina și umbra, rațiunea și emoția se împletesc pentru a reda profunzimea unei relații și a unei epoci. 

Sunt prezentate documente de arhivă, corespon­dență și obiecte cu o mare valoare patrimonială din colecții muzeale. Ștefania Dinu, directorul adjunct al MNC, spune că „pasiunea comună pentru flori a regelui și reginei reprezintă laitmotivul întregii nara­țiuni, dând expoziției un caracter original. Este o expoziție inedită, pentru că această temă dedicată cuplului regal Ferdinand și Maria nu a fost valorificată expozițional până acum. Am numit expoziția «Lumini și umbre», tocmai pentru că ne referim la viața lor de cuplu, la viața de familie, la personalitatea celor doi suverani, la traseul lor individual, devenirea lor ca persoane, din copilărie la adoles­cență, până în momentul în care s-au cunoscut, s-au căsătorit, au fost principi moștenitori ai României și apoi, din 1914, urcarea pe tron a regelui Ferdinand, ceea ce a însemnat o altă etapă de lumini și umbre în viața lor. Florile au fost ceea ce i-a legat pe ei doi și atunci acesta este și laitmotivul expoziției noastre, pentru că o să vedeți peste tot flori de sticlă, florile lor preferate, fiind cunoscuți ca regele botanist și regina grădinăreasă. Fiecare perioadă pe care noi am ilustrat-o în viața lor de familie este însoțită de câteva obiecte reprezentative”.

Expoziția poate fi vizitată până în 15 februarie 2026, de marți până vineri, în cadrul turului expozi­țional, precum și în cadrul tururilor generale ghidate și neghidate ale muzeului. (A.D.)
 

