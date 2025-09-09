Revista „Lumină lină” de la New York a sărbătorit 30 de ani

În acest început de toamnă, editorul și preotul profesor Theodor Damian a numărat câteva bucurii importante, între care una, chiar recent, în ziua de 4 septembrie. Prezent în București, la Muzeul Național al Literaturii Române (MNLR), domnia-sa a sărbătorit, împreună cu o seamă de scriitori, prieteni și cititori, 30 de ani de apariție neîntreruptă a revistei „Lumină lină/ Gracious light”, pe care a fondat-o la New York.

Evenimentul de la MNLR a fost moderat de criticul Marian Nencescu, președintele Filialei Presa Culturală a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, în timp ce despre activitatea remarcabilă de editor al prestigioasei reviste culturale care unește românii de pe toate meridianele lumii au vorbit: scriitoarea Mihaela Albu (redactor-șef al revistei „Lumină lină”), criticii literari Nicolae Georgescu și Florentin Popescu, poetul și eseistul Dan Anghelescu, precum și filosoful Ioan N. Roșca.

Vorbitorii au elogiat modul în care Theodor Damian, preotul paroh al Bisericii „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Astoria - New York, a reușit să editeze revista, fiind sprijinit în activitate de soția sa, Claudia Damian, și de comunitatea parohială. Au mai fost evidențiate calitățile scriitorului și părintelui Damian, între care: prietenia, talentul poetic, dar și generozitatea prin care a scris multe cronici despre cărțile altor scriitori, și, nu în ultimul rând, lucrarea pastorală bogată între românii din America.

Preotul scriitor a lansat cu acest prilej și patru volume proprii, apărute toate în 2025, pentru care a fost felicitat de cei care au vorbit: „A sosit clipa” (poezie), „Cuvânt însetat de tăcere/ Words longing for silence” (poezie, bilingv, traducere în engleză de Lidia Vianu), „Glose literare” și „Semnale literare” (cronici).

De asemenea, a fost prezentat și cel mai recent număr al revistei „Symposium” - publicație anuală a Romanian Institute of Orthodox Theology and Spirituality, revistă fondată tot de părintele Damian la New York, care oferă spațiu de exprimare scriitorilor, teologilor și intelectuali români din diaspora. Părintele Theodor Damian este, în afara celor menționate, și fondatorul Cenaclului „Mihai Eminescu” la New York. Toate aceste merite au fost distinse de Academia Oamenilor de Știință din România, al cărei membru titular este și pr. prof. Theodor Damian, printr-o diplomă de excelență, oferită de doamna Doina Banciu, președinta Academiei.

Scriitorul Theodor Damian a vorbit despre bucuria de a se întâlni în România cu prieteni dragi și s-a arătat recunoscător pentru faptul că, în toți acești ani care s-au scurs de când a devenit preot în New York și de când a fondat revistele și cenaclul, a avut șansa de a crește împreună atât cu faptele culturale, cât și cu oamenii din comunitatea pe care o păstorește.

„Un capăt al podului de peste Ocean este aici, în această sală (a Muzeului Literaturii - n.r.) și cum să nu fiu impresionat când văd aici oameni de mare calitate cu care am colaborat de-a lungul vremii!”, a spus părintele Damian. Scriitorul a rememorat și câteva dintre reperele importante ale activității sale culturale și pastorale, a făcut un larg și binevenit excurs prin istoria românilor care au plecat în timp în America și a explicat sensul termenilor „exil”, „diaspora”, „emigrație” și „colonie românească în America”, subliniind contextul istoric în care s-a ma­nifestat fiecare. „Muzeul Național al Literaturii Române dă un semnal extraordinar celorlalte insti­tuții românești în sensul aducerii acasă a valorilor românești și, dacă suntem «oile cele pierdute», este nevoie de un păstor, de unul bun...”, a mai spus părintele Theodor Damian, care a pledat pentru politici guvernamentale mai bune pentru aducerea emi­gran­ților români acasă.

Participanții la eveniment au primit cărți și reviste cu autograf și au putut avea un dialog personal cu părintele scriitor.