Școală de Crăciun pentru copiii orădeni

Un articol de: Otilia Bălinișteanu - 24 Noiembrie 2025

La Muzeul Memorial „Iosif Vulcan” din Oradea va avea loc, în perioada 2-20 decembrie, atelierul „Școala de Crăciun”, destinat copiilor din oraș și familiilor acestora. Organizat de Muzeul Ţării Crişurilor Oradea, complex muzeal în cadrul căruia funcționează și Muzeul memorial „Iosif Vulcan”, în parteneriat cu Consiliul Judeţean Bihor şi Primăria Municipiului Oradea, scopul proiectului muzeal este acela de a-i familiariza pe copii cu obiceiurile specifice sărbătorii și de a-i învăța să realizeze diverse ornamente pentru brad și decorațiuni. „Din ornamentele realizate, copiii vor putea să ofere unul ca să împodobim bradul pe care l-am comandat deja şi care se va afla în muzeu încă din 2 decembrie”, a declarat Lavinia Ungureanu, muzeograf, responsabila de proiect, citată de Agerpres. Fiecare zi va fi dedicată unui atelier cu tematică diferită - decoruri de iarnă, tradiţii, creaţie artistică -, oferindu-le copiilor ocazia de a intra în atmosfera sărbătorilor într-un mod educativ şi creativ. Proiectul se află la cea de-a patra ediție, în 2024 participând 450 de copii.

