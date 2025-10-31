În Aula Academiei Române-Filiala Iași (ARFI) va avea loc, în 14 noiembrie 2025, conferința „Anxietatea și depresia în era digitală. Provocări și soluții terapeutice”, organizată de Institutul de
Spectacol omagial dedicat lui Enescu şi Brâncuşi
Opera Națională din București și Institutul Cultural Român organizează, în 3 noiembrie 2025, spectacolul „Sonoritățile Infinitului - De la muzica lui George Enescu la muzica lui Constantin Brâncuși”, un omagiu adus celor două „spirite creatoare ce definesc identitatea artistică a României moderne”, se arată pe site-ul operanb.ro. Spectacolul, care marchează simbolic trecerea de la Anul Cultural George Enescu (2025) la Anul Cultural Constantin Brâncuşi (2026), propune publicului o călătorie specială prin muzică și forme, sub semnul comun al infinitului creativ. „Artiști universali, Enescu și Brâncuși și-au purtat cu mândrie rădăcinile românești, înglobând motive tradiționale în operele lor, pe care le-au rafinat cu multă măiestrie. Primul, într-un limbaj simfonic rafinat, care a anticipat direcții moderne în muzica secolului al XX-lea, iar al doilea, în opere de avangardă, care au redefinit sculptura modernistă”, menţionează sursa citată. Biletele se pot achiziţiona de pe site-ul tickets.operanb.ro sau de la casieria Operei. Accesul publicului în sală este permis începând cu ora 19:00.