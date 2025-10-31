Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură Spectacol omagial dedicat lui Enescu şi Brâncuşi

Spectacol omagial dedicat lui Enescu şi Brâncuşi

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Cultură
Un articol de: Elena Gabriela Zamora - 31 Octombrie 2025

Opera Națională din Bucu­rești și Institutul Cultural Român organizează, în 3 noiembrie 2025, spectacolul „Sonoritățile Infinitului - De la muzica lui Geor­ge Enescu la muzica lui Constantin Brâncuși”, un omagiu adus celor două „spirite creatoare ce definesc identitatea artistică a României moderne”, se arată pe site-ul operanb.ro. Spectacolul, care marchează simbolic trecerea de la Anul Cultural George Enescu (2025) la Anul Cultural Constantin Brâncuşi (2026), propune publicului o călătorie specială prin muzică și forme, sub semnul comun al infinitului creativ. „Artiști universali, Enescu și Brâncuși și-au purtat cu mândrie rădăcinile românești, înglobând motive tradiționale în operele lor, pe care le-au rafinat cu multă măiestrie. Primul, într-un limbaj simfonic rafinat, care a anticipat direcții moderne în muzica secolului al XX-lea, iar al doilea, în opere de avangardă, care au redefinit sculptura modernistă”, menţionează sursa citată. Biletele se pot achiziţiona de pe site-ul tickets.operanb.ro sau de la casieria Operei. Accesul publicului în sală este permis începând cu ora 19:00. 

Citeşte mai multe despre:   Opera Nationala  -   spectacol
vezi toate ›Alte articole din Cultură
TOP 6 Cultură