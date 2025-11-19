Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Tabloul „La Blouse Roumaine”, expus la MNAR

Cultură
Un articol de: Otilia Bălinișteanu - 19 Noiembrie 2025

Celebrul tablou „La Blouse Roumaine” al pictorului Henri Matisse va putea fi admirat la Muzeul Naţional de Artă al României (MNAR), fiind cea mai scumpă lucrare expusă vreodată în România, potrivit managerului interimar al muzeului, criticul Erwin Kessler. Tabloul face parte din expoziția „RomânIA - reprezentarea identitară a portului popular în artă”, eveniment desfăşurat sub Înaltul Patronaj al Preşedintelui României, în perioada 21 noiembrie 2025 - 8 februarie 2026.

Peste 320 de piese de pictură, grafică, sculptură, fotografie, instalații, film, muzică, afișe, modă, timbre, bancnote, albume etc. alcătuiesc acest proiect vizual, reconstituind, potrivit organizatorilor, felul în care ia și costumul folcloric au constituit, în timp, un tip de „impunere vizuală a românității”.

Lucrarea lui Matisse, scoasă din Franța pentru prima dată, va fi punc­tul central al expoziției. „Matisse a reuşit ceea ce sute de ani de demers ideologic românesc nu a reuşit: să universalizeze, pe baze decorative, să zicem chiar şi comerciale, acest drapel al ideologiei româneşti”, a precizat Erwin Kessler, curatorul expoziției. 

Piesele selectate provin din patrimoniul MNAR, de la artişti şi colecţionari români şi de la 30 de muzee şi instituţii partenere. 
 

