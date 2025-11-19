Tabloul „La Blouse Roumaine”, expus la MNAR

Celebrul tablou „La Blouse Roumaine” al pictorului Henri Matisse va putea fi admirat la Muzeul Naţional de Artă al României (MNAR), fiind cea mai scumpă lucrare expusă vreodată în România, potrivit managerului interimar al muzeului, criticul Erwin Kessler. Tabloul face parte din expoziția „RomânIA - reprezentarea identitară a portului popular în artă”, eveniment desfăşurat sub Înaltul Patronaj al Preşedintelui României, în perioada 21 noiembrie 2025 - 8 februarie 2026.

Peste 320 de piese de pictură, grafică, sculptură, fotografie, instalații, film, muzică, afișe, modă, timbre, bancnote, albume etc. alcătuiesc acest proiect vizual, reconstituind, potrivit organizatorilor, felul în care ia și costumul folcloric au constituit, în timp, un tip de „impunere vizuală a românității”.

Lucrarea lui Matisse, scoasă din Franța pentru prima dată, va fi punc­tul central al expoziției. „Matisse a reuşit ceea ce sute de ani de demers ideologic românesc nu a reuşit: să universalizeze, pe baze decorative, să zicem chiar şi comerciale, acest drapel al ideologiei româneşti”, a precizat Erwin Kessler, curatorul expoziției.

Piesele selectate provin din patrimoniul MNAR, de la artişti şi colecţionari români şi de la 30 de muzee şi instituţii partenere.

