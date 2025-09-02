ARCUB - Hanul Gabroveni găzduiește în această perioadă expoziția „Arta vitraliului la 360°”, semnată de artista Amalia Verzea, nume de referință în vitraliul contemporan. Evenimentul marchează prima
Târg de Nașterea Maicii Domnului
În perioada 5-7 septembrie, Muzeul Național al Țăranului Român găzduiește Târgul de Sfânta Maria Mică. Meșterii și artizanii vor veni cu icoane, bijuterii, aranjamente florale, covoare ţesute la război, ștergare, ii, marame, podoabe tradiționale din mărgele, vestimentație din lână împâslită, tablouri, decorațiuni din lemn sculptat și sticlă pictate manual. Nu vor lipsi nici lăzile de zestre și uneltele vechi de gospodărie, aduse de colecționari, dar nici preparatele de toamnă făcute după rețete vechi. (A. D.)