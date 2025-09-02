Târg de Nașterea Maicii Domnului

Sfântul Marcu Ascetul spunea un cuvânt demn de luat în seamă: „Toată încercarea se aseamănă cu un târg. Cel ce știe să facă negustorie câștigă mult; iar cel ce nu știe suferă pagubă” (Sf. Marcu Ascetul, „Despre cei ce-și închipuie că se îndreptățesc din fapte”, 212, în: Filocalia, vol. 1, trad. de Pr. Dumitru Stăniloae, București, Ed. Humanitas, 2005, p. 254). Poate că Sfântul Marcu Ascetul dorea de fapt să spună că oamenii se împart în două categorii atunci când se confruntă cu încercările: cei care văd în ele oportunități de a crește spiritual și de a rodi duhov­ni­cește și ceilalți, care au doar perspectiva încercării ca suferință fără orizont și care nu prezintă pentru ei vreun sens ascuns.