Salonul Național de Fotografie „Fotogeografica 2025” prezintă la Biblioteca Națională a României fotografiile premiate la cele două secţiuni ale concursului: patrimoniu cultural și patrimoniu natural, precum
Târgul de Sfinții Mihail și Gavriil
Muzeul Național al Țăranului Român organizează târgul Arhanghelilor Mihail și Gavriil, în perioada 7-9 noiembrie, în curtea muzeului, care devine astfel un loc al întâlnirii dintre tradiție, meșteșug și patrimoniu viu.
Peste 50 de meșteri populari, anticari și artiști din toate zonele țării vor aduce spre vânzare obiecte din ceramică, țesături, icoane, podoabe și lucruri din lemn, toate fiind mărturii ale priceperii și ale sensibilității țăranului român. (A.D.)