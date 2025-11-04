Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Târgul de Sfinții Mihail și Gavriil

Data: 04 Noiembrie 2025

Muzeul Național al Țăranului Român organizează târgul Arhanghelilor Mihail și Gavriil, în perioada 7-9 noiembrie, în curtea muzeului, care devine astfel un loc al întâlnirii dintre tradiție, meșteșug și patrimoniu viu. 
Peste 50 de meșteri populari, anticari și artiști din toate zonele țării vor aduce spre vânzare obiecte din ceramică, țesături, icoane, podoabe și lucruri din lemn, toate fiind mărturii ale priceperii și ale sensibilității țăranului român. (A.D.)

