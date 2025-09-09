La Mănăstirea Turnu, jud. Prahova, duminică, 14 septembrie, va avea loc un eveniment cultural care marchează ziua Înălțării Sfintei Cruci. Fundația Turnu Ajutor și Speranță aduce împreună în fața
Târgul iconarilor și al meșterilor cruceri
Târgul iconarilor și al meșterilor cruceri este, de mai bine de două decenii, o tradiție a Muzeului Național al Țăranului Român. An de an, prăznuim împreună Ziua Crucii cu un târg-expoziție, unde publicul vizitator poate descoperi obiecte-simbol (icoane pictate pe sticlă și lemn, cruci, pristolnice, obiecte de cult, încrustații în lemn, reprezentări iconografice contemporane în diferite tehnici și materiale) ce reafirmă identitatea și specificitatea instituției noastre.
Vă veți putea întâlni cu meșterii în perioada 12-14 septembrie, în curtea muzeului, în intervalul orar 10:00-18:00.