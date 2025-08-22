Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură Tehnici de pictare a icoanelor într-o expoziție la Museikon

Tehnici de pictare a icoanelor într-o expoziție la Museikon

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Cultură
Un articol de: Otilia Bălinișteanu - 22 August 2025

La Muzeul Național al Unirii (MNU) din Alba va putea fi vizitată, până pe 12 octombrie 2025, expoziția documentară „Alchimia culorilor”, amenajată în cadrul Secției Museikon (Muzeul de artă religioasă) a MNU și organizată în colaborare cu Muzeul Judeţean „Ştefan cel Mare” Vaslui şi Muzeul de Istorie şi Ştiinţele Naturii din Aiud.

„Publicul interesat va putea descoperi tehnica de pictare a icoanelor pe lemn, folosind culori (pigmenţi) obţinute din pământuri colorate şi din diverse minerale de provenienţă locală (judeţul Alba) şi metode de preparare a acestora, precum şi tehnici de obţinere a culorilor de origine vegetală şi animală, a soluţiei tinctoriale, folosirea mordanţilor la vopsitul lânii şi a mătăsii, dar şi utilizarea coloranţilor în pictură”, se arată într-un comunicat al organizatorilor.

Sunt expuse, totodată, minerale de provenienţă locală, din colecţia Muzeului de Ştiinţele Naturii din Aiud, similare celor din care pictorii transilvăneni îşi preparau pe vremuri culorile. De asemenea, expo­ziția pune în valoare rezultatele unor proiecte de cercetare realizate de Dumitriţa Daniela Filip, restaurator lemn policrom şi pictură pe panou de lemn, secţia Museikon, și Elena Botez, restaurator textile la Muzeul Judeţean „Ştefan cel Mare” din Vaslui. 

Citeşte mai multe despre:   Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia  -   expozitie
vezi toate ›Alte articole din Cultură
TOP 6 Cultură