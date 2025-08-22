Tehnici de pictare a icoanelor într-o expoziție la Museikon

La Muzeul Național al Unirii (MNU) din Alba va putea fi vizitată, până pe 12 octombrie 2025, expoziția documentară „Alchimia culorilor”, amenajată în cadrul Secției Museikon (Muzeul de artă religioasă) a MNU și organizată în colaborare cu Muzeul Judeţean „Ştefan cel Mare” Vaslui şi Muzeul de Istorie şi Ştiinţele Naturii din Aiud.

„Publicul interesat va putea descoperi tehnica de pictare a icoanelor pe lemn, folosind culori (pigmenţi) obţinute din pământuri colorate şi din diverse minerale de provenienţă locală (judeţul Alba) şi metode de preparare a acestora, precum şi tehnici de obţinere a culorilor de origine vegetală şi animală, a soluţiei tinctoriale, folosirea mordanţilor la vopsitul lânii şi a mătăsii, dar şi utilizarea coloranţilor în pictură”, se arată într-un comunicat al organizatorilor.

Sunt expuse, totodată, minerale de provenienţă locală, din colecţia Muzeului de Ştiinţele Naturii din Aiud, similare celor din care pictorii transilvăneni îşi preparau pe vremuri culorile. De asemenea, expo­ziția pune în valoare rezultatele unor proiecte de cercetare realizate de Dumitriţa Daniela Filip, restaurator lemn policrom şi pictură pe panou de lemn, secţia Museikon, și Elena Botez, restaurator textile la Muzeul Judeţean „Ştefan cel Mare” din Vaslui.