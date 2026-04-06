Un nou masterclass de dirijat

Un articol de: Daniela Șontică - 07 Aprilie 2026

Dirijorul Cristian Măcelaru revine la pupitrul formării unei noi generații de artiști, coordonând, în perioada 24-28 august, o nouă serie de masterclassuri în cadrul ediției a XX-a a Concursului Inter­național „George Enescu”. „După impactul remarcabil al ediției anterioare, care a redefinit rolul Concursului Internațional «George Enescu» ca platformă activă de formare artistică, maestrul Cristian Măcelaru revine în 2026 în ipostaza de mentor, coordonând din nou masterclassurile de dirijat și interpretare instrumentală. Master­classurile de dirijat, des­fășurate la Sala Radio, vor putea fi urmărite gratuit, oferind publicului acces direct la întâlnirea dintre maestrul Măcelaru, tinerii dirijori selecționați și Orchestra ­Română de Tineret”, informează ARTEXIM, citat de Agerpres.

