Ambasada României la Londra a găzduit, în 14 noiembrie 2025, vernisajul expoziţiei şi prezentarea volumului „Cărările regale ale Transilvaniei”, in honorem Majestății Sale Regele Charles al III-lea,
„Zabrenicele Bucovinei”
Muzeul Național al Țăranului Român vernisează, în 28 noiembrie, expoziția „Zabrenicele Bucovinei”, care încheie proiectul „Mâini de aur. Semicentenarul restaurării românești”, aducând în prim-plan două colecții importante și două personalități esențiale pentru istoria muzeografiei românești: Alexandru Tzigara- Samurcaș și Ion Ștefureac. Ambii se numără printre fondatorii colecțiilor muzeale de artă populară din România, de la începutul secolului al XX-lea. Deși trăiau în regiuni diferite ale țării - Samurcaș la București, iar Ștefureac la Câmpulung Moldovenesc -, amândoi au împărtășit aceeași preocupare pentru cercetarea, conservarea și valorizarea artei tradiționale, reușind să formeze primele colecții muzeale pornind de la inițiative particulare. (A.D.)