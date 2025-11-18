Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
„Zabrenicele Bucovinei”

Data: 18 Noiembrie 2025

Muzeul Național al Țăranului Român vernisează, în 28 noiembrie, expoziția „Zabrenicele Bucovinei”, care încheie proiectul „Mâini de aur. Semicentenarul restaurării românești”, aducând în prim-plan două colecții importante și două personalități esen­țiale pentru istoria muzeografiei românești: Alexandru Tzigara- Samur­caș și Ion Ștefureac. Ambii se numără printre fondatorii co­lecțiilor muzeale de artă populară din România, de la începutul secolului al XX-lea. Deși trăiau în regiuni diferite ale țării - Samurcaș la București, iar Ștefureac la Câmpulung Moldovenesc -, amândoi au împărtășit aceeași preocupare pentru cercetarea, conservarea și valorizarea artei tradiționale, reușind să formeze primele colecții muzeale pornind de la inițiative particulare. (A.D.)

