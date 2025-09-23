Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Zilele Academice Clujene

Un articol de: Ștefania Coșuleanu - 23 Septembrie 2025

Institutul de Istorie „George Bariţiu” (IIGB) din Cluj-Napoca al Academiei Române organizează, în perioada 16-17 octombrie 2025, sub egida Zilelor Academice Clujene, ediţia 2025 a conferinței interna­ționale intitulate „Tradiții, identi­tăți naționale și construcție statală în Europa Central-Estică”, care reunește cercetători din țară și din străinătate. Cu acest prilej, se va încheia şi un parteneriat de cercetare pe termen lung cu două insti­tuții prestigioase din spațiul german: Institut für Donauschwäbische Geschichte und Landeskunde din Tübingen și Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas e. V. an der Ludwig-Ma­xi­milians-Universität din München.

În premieră, alături de istorici, sociologi, filosofi, demografi, antropologi sau specialiști în relații internaționale, vor participa spe­cia­liști de renume în farmacie și oncologie. Prezentările vor aborda o tematică diversă, între care: profesionalizarea scrierii în spațiul românesc actual, diplomați și diplo­mație, istorie socială în era digitalizării, cercetări etnografice și colaborări academice, rolul femeii în proiectele naționale, identități culturale, istoria Bisericii Ortodoxe din Transilvania - Biserica din Deal de la Cluj, la jubileul de 230 de ani, istoria ­antreprenoriatului din Transilvania, potrivit informațiilor publicate pe pagina de Facebook a IIGB.

