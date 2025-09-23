La H’ART Museum Amsterdam va putea fi vizitată, până în 18 ianuarie 2026, expoziţia „Brâncuşi - The Birth of Modern Sculpture”, a doua dedicată marelui sculptor român organizată vreodată în Ţările de
Zilele Academice Clujene
Institutul de Istorie „George Bariţiu” (IIGB) din Cluj-Napoca al Academiei Române organizează, în perioada 16-17 octombrie 2025, sub egida Zilelor Academice Clujene, ediţia 2025 a conferinței internaționale intitulate „Tradiții, identități naționale și construcție statală în Europa Central-Estică”, care reunește cercetători din țară și din străinătate. Cu acest prilej, se va încheia şi un parteneriat de cercetare pe termen lung cu două instituții prestigioase din spațiul german: Institut für Donauschwäbische Geschichte und Landeskunde din Tübingen și Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas e. V. an der Ludwig-Maximilians-Universität din München.
În premieră, alături de istorici, sociologi, filosofi, demografi, antropologi sau specialiști în relații internaționale, vor participa specialiști de renume în farmacie și oncologie. Prezentările vor aborda o tematică diversă, între care: profesionalizarea scrierii în spațiul românesc actual, diplomați și diplomație, istorie socială în era digitalizării, cercetări etnografice și colaborări academice, rolul femeii în proiectele naționale, identități culturale, istoria Bisericii Ortodoxe din Transilvania - Biserica din Deal de la Cluj, la jubileul de 230 de ani, istoria antreprenoriatului din Transilvania, potrivit informațiilor publicate pe pagina de Facebook a IIGB.