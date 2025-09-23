Zilele Academice Clujene

Institutul de Istorie „George Bariţiu” (IIGB) din Cluj-Napoca al Academiei Române organizează, în perioada 16-17 octombrie 2025, sub egida Zilelor Academice Clujene, ediţia 2025 a conferinței interna­ționale intitulate „Tradiții, identi­tăți naționale și construcție statală în Europa Central-Estică”, care reunește cercetători din țară și din străinătate. Cu acest prilej, se va încheia şi un parteneriat de cercetare pe termen lung cu două insti­tuții prestigioase din spațiul german: Institut für Donauschwäbische Geschichte und Landeskunde din Tübingen și Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas e. V. an der Ludwig-Ma­xi­milians-Universität din München.

În premieră, alături de istorici, sociologi, filosofi, demografi, antropologi sau specialiști în relații internaționale, vor participa spe­cia­liști de renume în farmacie și oncologie. Prezentările vor aborda o tematică diversă, între care: profesionalizarea scrierii în spațiul românesc actual, diplomați și diplo­mație, istorie socială în era digitalizării, cercetări etnografice și colaborări academice, rolul femeii în proiectele naționale, identități culturale, istoria Bisericii Ortodoxe din Transilvania - Biserica din Deal de la Cluj, la jubileul de 230 de ani, istoria ­antreprenoriatului din Transilvania, potrivit informațiilor publicate pe pagina de Facebook a IIGB.