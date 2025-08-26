Cu ocazia împlinirii a 70 de ani de la trecerea la cele veșnice a marelui muzician român George Enescu, muzeul care îi poartă numele organizează o serie de manifestări culturale, menite să pună în valoarea
Ziua Limbii Române la Muzeul Literaturii
Muzeul Național al Literaturii Române din București sărbătorește Ziua Limbii Române duminică, 31 august, sub genericul „Cu toate cuvintele-n joc”. Şi la ediția din acest an vor participa: prof. univ. dr. Rodica Zafiu, acad. Gheorghe Chivu, Călin-Andrei Mihăilescu, Caius Dobrescu și Ioan Cristescu.
Fiind în continuă schimbare, acumulând noi forme și expresii, limba română este parte a identității noastre oriunde am călători în această lume. (A. D.)