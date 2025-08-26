Ziua Limbii Române la Muzeul Literaturii

Data: 26 August 2025

Muzeul Național al Literaturii Române din București sărbă­torește Ziua Limbii Române duminică, 31 august, sub genericul „Cu toate cuvintele-n joc”. Şi la ediția din acest an vor participa: prof. univ. dr. Rodica Zafiu, acad. Gheorghe Chivu, Călin-Andrei Mihăilescu, Caius Dobrescu și Ioan Cristescu.

Fiind în continuă schimbare, acumulând noi forme și expresii, limba română este parte a identității noastre oriunde am călători în această lume. (A. D.)