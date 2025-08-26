Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură Ziua Limbii Române marcată la Chișinău

Ziua Limbii Române marcată la Chișinău

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Cultură
Un articol de: Ștefania Coșuleanu - 26 August 2025

Academia Română (AR) și Academia de Științe a Moldovei (AȘM) organizează ședința festivă consacrată sărbătorii naționale, intitulată „Limba noastră cea română”, în conformitate cu Planul de acțiuni comune actualizat pentru anul 2025. Manifestarea științifică și culturală va avea loc la 31 august 2025, începând cu ora 11:00, în format mixt, cu prezență fizică în Sala Azurie a AȘM, precum și online, pe platforma Zoom (Meeting ID: 894 3014 6503; Passcode: 966945).

La eveniment vor participa membri ai celor două academii, directori de institute și ai agențiilor, cercetători științifici și oameni de cultură. În deschiderea ședinței festive vor susține prelegeri acad. Ioan-Aurel Pop, președintele AR, și acad. Ion Tighineanu, președintele AȘM. În continuare, vor prezenta comunicări Theodor Codreanu, membru de onoare al AȘM, acad. Mircea Dumitru, vicepreședinte al AR, acad. Gheorghe Chivu. Evenimentul va fi transmis în direct pe YouTube de către Institutul pentru Dezvoltarea Societății Informaționale și privesc.eu.

Ședința festivă dedicată Zilei Limbii Române va fi urmată de deschiderea Congresului Mondial al Eminescologilor, ediția a XIV-a, care va avea loc la Chișinău, în perioada 31 august - 1 septembrie 2025, informează site-ul asm.md. 

Citeşte mai multe despre:   Academia Romana  -   Ziua limbii române
vezi toate ›Alte articole din Cultură
  • Redescoperirea lui Enescu în secolul 21 Cultură
    Redescoperirea lui Enescu în secolul 21

    Cu ocazia împlinirii a 70 de ani de la trecerea la cele veșnice a marelui muzician român George Enescu, muzeul care îi poartă numele organizează o serie de manifestări culturale, menite să pună în valoarea

    26 Aug, 2025
  • Omagiu Sfinților Martiri Brâncoveni Cultură
    Omagiu Sfinților Martiri Brâncoveni

    Centrul de Cultură „Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureș­tiului” găzduiește expoziția de pictură „Omagiu Sfinților Martiri Brân­coveni” a artistei Maria Constantinescu, membră a Academiei Ar

    26 Aug, 2025
  • Îngeri în tradiția picturii bizantine Cultură
    Îngeri în tradiția picturii bizantine

    Muzeul Colecțiilor de Artă (MCA) organizează astăzi, 26 august, de la ora 14:00, vizita tematică „Între văzut și nevăzut, îngeri în tradiția picturii bizantine”, inspirată de colecția soților Iosefina

    26 Aug, 2025
  • Lecturi interactive și jurnalism pentru copii Cultură
    Lecturi interactive și jurnalism pentru copii

    Biblioteca Metropolitană Bucu­rești (BMB) marchează Ziua Limbii Române vineri, 29 august, printr-o serie de activități interactive și educative dedicate copiilor și comunității bucureștene. Evenimentul

    26 Aug, 2025
TOP 6 Cultură