Ziua Limbii Române marcată la Chișinău

Academia Română (AR) și Academia de Științe a Moldovei (AȘM) organizează ședința festivă consacrată sărbătorii naționale, intitulată „Limba noastră cea română”, în conformitate cu Planul de acțiuni comune actualizat pentru anul 2025. Manifestarea științifică și culturală va avea loc la 31 august 2025, începând cu ora 11:00, în format mixt, cu prezență fizică în Sala Azurie a AȘM, precum și online, pe platforma Zoom (Meeting ID: 894 3014 6503; Passcode: 966945).

La eveniment vor participa membri ai celor două academii, directori de institute și ai agențiilor, cercetători științifici și oameni de cultură. În deschiderea ședinței festive vor susține prelegeri acad. Ioan-Aurel Pop, președintele AR, și acad. Ion Tighineanu, președintele AȘM. În continuare, vor prezenta comunicări Theodor Codreanu, membru de onoare al AȘM, acad. Mircea Dumitru, vicepreședinte al AR, acad. Gheorghe Chivu. Evenimentul va fi transmis în direct pe YouTube de către Institutul pentru Dezvoltarea Societății Informaționale și privesc.eu.

Ședința festivă dedicată Zilei Limbii Române va fi urmată de deschiderea Congresului Mondial al Eminescologilor, ediția a XIV-a, care va avea loc la Chișinău, în perioada 31 august - 1 septembrie 2025, informează site-ul asm.md.