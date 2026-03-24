Ghid gratuit pentru integrarea AI în şcoli

Data: 27 Martie 2026

ICDL România, organizaţia care gestionează în ţara noastră certificarea internaţională de competențe digitale, a lansat GhidAIEDU.ro, un ghid practic şi gratuit destinat şcolilor din România pentru integrarea inteligenţei artificiale (AI) în procesul educaţional. Potrivit ICDL România, profesorii și elevii folosesc deja aceste tehnologii, însă fără repere clare, com­pe­tențe validate și standarde unitare.

„Lansarea vine într-un context în care profesorii români demonstrează deschidere și inițiativă în utilizarea AI, însă integrarea eficientă a acestor instrumente necesită competențe digitale solide și acces la resurse educaționale structurate, aliniate la standarde internaționale. Ghidul oferă un cadru de orientare pentru utilizarea inteligenței artificiale în educație, acoperind atât aspectele practice, cât și cele etice”, a transmis ICDL România într-un comunicat.

Organizaţia precizează că ghidul nu este un manual tehnic, ci „reprezintă un instrument de orientare profesională, menit să sprijine dezvoltarea unei utilizări responsabile a inteligenței artificiale”, care „trebuie completat prin programe de consolidare a compe­ten­țelor digitale și AI Literacy în educație”.

Instrumentul este gratuit pentru toate şcolile din România şi include exemple de utilizare a AI în predare, evaluare și feedback; scenarii didactice aplicabile; recomandări privind protecția datelor și integritatea academică; modele de decizie pentru adoptarea tehnologiei la nivel de școală. „Adoptarea AI este o decizie pedagogică și instituțională, nu doar tehnologică, și trebuie realizată gradual, evaluat și sub control uman”, menţionează ICDL România. (O.N.)