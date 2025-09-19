Modificări la evaluările naţionale

Data: 19 Septembrie 2025

Evaluările naţionale în clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a vor fi schim­bate printr-un ordin care va fi emis cât mai curând, a anunţat ministrul educaţiei, Daniel David, citat de Agerpres. Evaluările vor cuprinde şi itemi precum cei din testările PISA şi vor măsura mai multe competenţe care au legătură cu viaţa cotidiană.

„În aceste testări aş vrea să văd, pe lângă itemi clasici legaţi de programe, itemi în logica PISA. Adică folosirea conţinuturilor în viaţa de zi cu zi. (...) Antrenăm (copiii) să utilizeze conţinutul la viaţa de zi cu zi şi în clasa a IX-a, îi testăm şi copiii deja vor şti ce înseamnă itemi PISA. Îmi asum acest lucru”, a explicat ministrul David. În acest an şcolar, elevii vor susţine evaluările naţionale la clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a în luna mai 2026. (O.N.)